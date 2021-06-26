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警：制服唐英傑時遭擲硬物 辯方片段指被告倒地曾捱警棍 警稱看不到

【明報專訊】《港區國安法》首案唐英傑案昨在高等法院進入第三天審訊，唐英傑被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪共3罪。控方傳召身處第四道防線、目擊被告撞向3名警員的時任高級督察何子堯作供，他稱制服被告時天橋上有人向警方投擲硬物，警員發射胡椒球彈驅散。辯方播放事發片段，稱被告倒地後遭警員以警棍擊打，何回應「我見唔到佢畀任何嘢打」，旁聽席隨即傳來一陣嘩然。

已升任總督察的何子堯憶述，當日下午約3時半他身處謝斐道及柯布連道交界的防線，聽到群眾叫囂聲和引擎聲從駱克道方向傳來，其後看到一輛電單車轉入謝斐道。當時一輛私家車正駛向防線，電單車從後超越私家車，有同袍大聲喝令電單車停下，電單車反而加速撞向同袍，導致3名同袍受傷。

何續稱，撞擊發生後，被告連人帶車倒地，一度向前爬行，最終被同袍合力制服，其間行人天橋上不斷有人向警方投擲水樽等硬物，共5至6次，他即以揚聲器警告橋上的人立即離開，有同僚向橋上發射了幾發胡椒球彈。

指被告曾前爬 認為欲逃跑

庭上播放一段來自「志森與志豪」YouTube頻道的片段，片段在天橋拍攝，可見被告撞倒警員倒地後，多名警員上前制服，有警員向被告揮棍。辯方指出，被告倒地後沒嘗試逃跑，何不同意，認為被告爬行就是逃跑。辯方又問何是否見到被告遭警棍打，何表示「我見唔到佢畀任何嘢打」，旁聽席傳來一陣嘩然，法官提醒旁聽者不要發出聲音妨礙審訊。

辯方：或警擲盾肇禍 警：不猜測

辯方其後播放一段行車記錄儀影片，顯示電單車越過私家車後，一名防暴警員疑似向被告投擲盾牌，當電單車撞倒警員，車內一把女聲尖叫「oh, my god ! 」辯方問何有否看到警員擲盾牌，何稱沒見到。辯方稱，盾牌可能擊中被告，導致被告分心，才造成是次「意外」，何回答稱不猜測相撞原因。

控方其後傳召手持盾牌的偵緝警員吳太盛作供，他說電單車越過私家車後突然加速，幾乎與他擦身而過，他嘗試捉住被告不果。他怕被電單車撞倒，故用盾牌「擋一擋」，最終盾牌在手上鬆脫。聆訊下周一（28日）繼續。

【案件編號：HCCC280/20】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 謝斐道 恐怖活動罪 煽動他人分裂國家罪 唐英傑 港區國安法

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