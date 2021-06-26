司機姦親女囚20年 官斥毀女兒童年

現年49歲的被告早前被裁定一項非禮罪、兩項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪、兩項強姦罪及一項亂倫罪罪成；另有一項強姦罪脫罪。案發於2015至2019年8月1日，被告分別在香港及福建漳州侵犯親生女兒X，案發時X只有12至16歲。X在庭上形容被告是「精蟲上腦」、「變態怪獸」。

女患創傷後遺症 有自殺傾向

法官邱智立引述X的心理創傷報告指出，患上創傷後遺症的X，為了嘗試解決問題，壓抑自己，不與他人交往，最後喪失自我，以煙酒度日。同時X現有自殺傾向，會幻想將街上路人「摙」頸至死或殺死父親，並會因覺得自己污穢而經常清潔身體，每當想起事件時會全身顫抖，感覺如遭電擊，現時需精神科治療及長時間的心理輔導。

被告無悔意 官斥禽獸行為

官指被告犯的都是「令人髮指的罪行」，惟他不單沒盡為父之責愛護女兒，更濫用女兒信任，當作發泄性慾的工具。邱官斥被告摧毀X的童年，「每人只有一個童年，相信每一個兒童都希望，童年能在父母愛護下健康快樂地成長，但X已沒有機會」，認為被告的自私及禽獸行為對X造成永久及深遠影響。邱官表示， 被告令X要淚灑法庭，說出不想回憶的慘痛經歷，被告無悔意，加上在兩次強姦時均無用安全套，故判囚20年。

【案件編號：HCCC45/21】