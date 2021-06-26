電檢禁播完整台灣同志片 「彩虹週」主辦方取消放映

電影、報刊及物品管理辦事處（電影報刊辦）回應稱，是按《電影檢查條例》及《有關電影檢查的檢查員指引》處理。

據預告片，《同愛一家》講述台灣三代同性伴侶的婚姻平權之路，背景涉台灣2018年的九合一選舉當中的「反同」議案公投。

紀錄片涉2018反同議案公投

「歐亞彩虹週」由6月30日至7月10日舉行，會在百老匯電影中心播放亞洲和歐洲性小眾平權運動紀錄片，原本選了12部電影和4部短片，但百老匯電影中心昨在facebook表示，電影檢查監督不允許《同愛一家》以完整版本上映，由於主辦方一致同意不會放映經過刪改的電影，故決定取消放映該片，會安排已購票的顧客退款。

電影報刊辦：

只向申請人提修訂意見

對於《同愛一家》有何內容不能上映及其原因，電影報刊辦回覆稱，電影檢查員根據《電影檢查條例》及《有關電影檢查的檢查員指引》中一般原則，處理電影檢查及分級，就個別影片的申請，該辦只會向申請人提供電影檢查員的意見及對影片的修訂要求。

本報另向歐盟駐港澳辦事處查詢有何內容不能上映，發言人稱沒有補充。至於有多少人已購票，百老匯電影中心至截稿前沒回覆。據百老匯電影中心網站，《同愛一家》原本7月1日上映，該片由顏卲璇執導，講述台灣三對不同世代的同性伴侶平權之路。該片曾入選去年美國芝加哥同志影展。

台灣性小眾線上影音平台「GagaOOLala」去年曾在YouTube上載《同愛一家》的預告片，講及台灣2018年的「反同」議案公投，亦有不少爭取平權集會鏡頭。