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同志配偶居屋加名勝訴 料房策影響廣 高院指現政策「非法歧視」 房委考慮上訴

【明報專訊】男同志吳翰林（Edgar）與丈夫李亦豪（Henry）在英國結婚，由於房委會不承認同性婚姻關係，李無法加入吳的居屋單位成為住客。吳提出司法覆核，到他離世後，李代替亡夫繼續訴訟。高院昨頒下判辭表示，房委會的配偶政策對同性伴侶構成非法歧視，裁定李勝訴，並下令房委會支付訟費。代表李的律師樓表示，判決不止標誌着平權勝利的一小步，更重要是吳為其他同性伴侶所付出的努力，終於受法庭肯定（見另稿）。有房委會成員表示今次裁決相信不會影響太多人，但影響層面廣泛，牽涉未來公屋申請、戶籍加名、富戶政策，以至居屋業權繼承權等各方面。

房委會回覆本報查詢指，會詳細研究判辭，徵詢法律意見並作跟進。被問到有否收到同性伴侶申請入住居屋，房委會表示根據紀錄，目前未有接獲類似申請。

資助屋戶籍繼承權料受影響

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，須視乎房委會在諮詢法律意見後，會否就今次裁決提出上訴，目前對判決會否影響日後政策是言之尚早。但若房委會不提出上訴，今次裁決對現時房委會政策有一定影響，包括未來在公屋申請、公屋戶籍「加名」，以至資助房屋如居屋業權繼承等不同方面，是否需要承認在海外合法註冊的同性配偶，料牽涉眾多法律原則需要檢視；又認為裁決亦可能影響《無遺囑者遺產條例》，須檢視同性配偶能否同樣根據該《條例》而繼承遺產。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，雖然今次裁決相信不會影響太多人，但影響層面廣泛。他說，按今次裁決，未來房委會政策都有可能涉及同性配偶的問題，關鍵是政府在現行房屋政策上日後是否要涵蓋同性配偶，亦涉及現行政策是否需要重新制定。

高院法官周家明在判辭表示，政府或房委會於1978年推出居屋政策時，沒有意圖區分同性和異性伴侶組成的家庭，亦相信在七十年代的香港，無人認為同性伴侶組成的家庭要獲得特殊待遇。但現行制度下，房委會配偶政策只承認一夫一妻的伴侶同住，明顯是基於性取向作出差別待遇。

官拒納影響居屋供應理據

至於房委會認為，居屋供應會影響異性戀者的結婚和生育意願，周官認為說法非常牽強，而且同性配偶不准同住居屋，亦不等於有更多居屋可供出售。周官續指，香港面對房屋供應不足的問題，異性戀和同性戀者同樣受影響，而本案涉及房屋單位的住戶「加名」規定，與單位分配無關。

周官強調，當局不准同性配偶在自己購入的居屋同住，實在不公平和不合理，對入稟人李亦豪及其亡夫造成壓迫性的不公，不能視為鼓勵生兒育女、組織家庭的合適手段。

【案件編號：HCAL2875/19】

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 房屋政策 房委會 居屋 同志平權

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