3團體申七一遊行預1萬人 今與警開會

今次遊行主題為「堅守民間社會、抵抗政治打壓、釋放所有政治犯」，計劃於7月1日下午2時在維園集合，3時起步遊行至金鐘政府總部，屆時會有流水式集會。

倘遭反對必上訴

稱武官治港「仲怕咩」

申請人之一謝世傑稱，新冠疫情緩和，很多室內活動及聚會獲放寬，警方不應以疫情為由拒絕遊行，主辦機構亦會呼籲參與者4人一組，並提供口罩及搓手液，希望獲批不反對通知書。元朗區議員兼天水連線成員林進說，若警方反對舉辦遊行，一定上訴。

謝世傑形容政府現時為「武官治港」，質疑政府「仲怕咩」，稱市民只想和平表達訴求，就最近《蘋果日報》停刊表達對言論自由及新聞自由的關注，若民意不能疏導，日後會演變為更大的反彈。至於會否擺街站，他說未決定其他安排。

警方稱正處理有關通知，重申尊重市民和平表達意見權利，處理每宗公眾活動通知時均會獨立評估風險。