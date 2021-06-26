港聞

港聞二

3團體申七一遊行預1萬人 今與警開會

【明報專訊】今年7月1日是特區回歸24周年，亦是共產黨百周年黨慶。社民連、守護大嶼聯盟及天水連線昨日向警方申請舉辦七一遊行，今早11時半與警方首次開會討論。守護大嶼聯盟召集人謝世傑表示，申請遊行人數暫定為1萬人，承諾遵守防疫措施，維持4人一組。他形容政府現時是「武官治港」，問政府「仲怕咩」，希望警方批出不反對通知書，容許市民和平表達訴求。

今次遊行主題為「堅守民間社會、抵抗政治打壓、釋放所有政治犯」，計劃於7月1日下午2時在維園集合，3時起步遊行至金鐘政府總部，屆時會有流水式集會。

倘遭反對必上訴

稱武官治港「仲怕咩」

申請人之一謝世傑稱，新冠疫情緩和，很多室內活動及聚會獲放寬，警方不應以疫情為由拒絕遊行，主辦機構亦會呼籲參與者4人一組，並提供口罩及搓手液，希望獲批不反對通知書。元朗區議員兼天水連線成員林進說，若警方反對舉辦遊行，一定上訴。

謝世傑形容政府現時為「武官治港」，質疑政府「仲怕咩」，稱市民只想和平表達訴求，就最近《蘋果日報》停刊表達對言論自由及新聞自由的關注，若民意不能疏導，日後會演變為更大的反彈。至於會否擺街站，他說未決定其他安排。

警方稱正處理有關通知，重申尊重市民和平表達意見權利，處理每宗公眾活動通知時均會獨立評估風險。

相關字詞﹕社民連 天水連線 守護大嶼聯盟 七一遊行

上 / 下一篇新聞

《蘋果》停刊 拜登：傳媒自由傷感一天 林鄭：處理危害國安行為 外媒淡化為「新聞工作」
《蘋果》停刊 拜登：傳媒自由傷感一天 林鄭：處理危害國安行為 外媒淡化為「新聞工作」
稱保安局條件索私隱 壹傳媒申解凍資金未有決定
稱保安局條件索私隱 壹傳媒申解凍資金未有決定
陳沛敏入稟 禁警取用新聞保密資料
陳沛敏入稟 禁警取用新聞保密資料
地勤證染Delta 基因脗合3確診印傭 曾同日入境採樣中心工作 何栢良倡機場員工驗抗體追查
地勤證染Delta 基因脗合3確診印傭 曾同日入境採樣中心工作 何栢良倡機場員工驗抗體追查
Delta即時傳播率較無變種高97%
Delta即時傳播率較無變種高97%
染L452R孟加拉船員抵港死 全船檢疫
染L452R孟加拉船員抵港死 全船檢疫
何栢良倡書展為打針者設快隊 書商憂減人流
何栢良倡書展為打針者設快隊 書商憂減人流
檢疫酒店多留學生預約 業界憂英航班熔斷
檢疫酒店多留學生預約 業界憂英航班熔斷
同志配偶居屋加名勝訴 料房策影響廣 高院指現政策「非法歧視」 房委考慮上訴
同志配偶居屋加名勝訴 料房策影響廣 高院指現政策「非法歧視」 房委考慮上訴
代亡夫訴訟：苦樂參半 曾收匿名投訴
代亡夫訴訟：苦樂參半 曾收匿名投訴
電檢禁播完整台灣同志片 「彩虹週」主辦方取消放映
電檢禁播完整台灣同志片 「彩虹週」主辦方取消放映
獲救綠海龜重回大海
獲救綠海龜重回大海
21貓狗困300呎佈滿糞便單位 一租客被捕
21貓狗困300呎佈滿糞便單位 一租客被捕
司機姦親女囚20年 官斥毀女兒童年
司機姦親女囚20年 官斥毀女兒童年
警：制服唐英傑時遭擲硬物 辯方片段指被告倒地曾捱警棍 警稱看不到
警：制服唐英傑時遭擲硬物 辯方片段指被告倒地曾捱警棍 警稱看不到
上訴六四集結刑期 岑敖暉袁嘉蔚申保釋被拒
上訴六四集結刑期 岑敖暉袁嘉蔚申保釋被拒
3男控上水集結 辯方稱捱批落淚求換官 官駁回
3男控上水集結 辯方稱捱批落淚求換官 官駁回
住所搜出彈叉 設計師囚10月
住所搜出彈叉 設計師囚10月
原獲學系邀任兼職 葉蔭聰遭嶺大否決
原獲學系邀任兼職 葉蔭聰遭嶺大否決
空載校巴撼樹撞欄 司機困車廂命危
空載校巴撼樹撞欄 司機困車廂命危
工廈搗大麻種植場 拘持行街紙越漢
工廈搗大麻種植場 拘持行街紙越漢
搗冒牌藥集團檢值400萬貨 拘9人包括4藥房負責人
搗冒牌藥集團檢值400萬貨 拘9人包括4藥房負責人
借19萬兩月還息16萬 搗非法收債拘40人
借19萬兩月還息16萬 搗非法收債拘40人
每開一實習位 律師樓月獲津貼6800
每開一實習位 律師樓月獲津貼6800
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】張建宗免職 網民惡搞 「政府高層無打鬥」舊帖被翻
【Emily】張建宗免職 網民惡搞 「政府高層無打鬥」舊帖被翻
【Emily】牆外人抄《一人之境》歌詞畀陳皓桓
【Emily】牆外人抄《一人之境》歌詞畀陳皓桓
【Emily】下月試航 水上的士縮水
【Emily】下月試航 水上的士縮水
【Emily】神舟設計師登陸皇仁 楊潤雄讚愛國
【Emily】神舟設計師登陸皇仁 楊潤雄讚愛國
【Emily】教大網上跳舞賽 鼓勵SEN學生多運動
【Emily】教大網上跳舞賽 鼓勵SEN學生多運動