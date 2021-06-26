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港聞二

檢疫酒店多留學生預約 業界憂英航班熔斷

【明報專訊】留學生趁暑假返港增加檢疫酒店需求，政府昨日公布香港觀塘帝盛酒店下周二（29日）起新增為「臨時指定檢疫酒店」，令第四輪指定檢疫酒店增至34間。有指定檢疫酒店指6、7月預約已滿，大部分是由英國返港的留學生，擔心一旦政府「熔斷」英國航班，將空出大量房間。

觀塘帝盛加入指定檢疫酒店

政府指過去數周對指定檢疫酒店的需求殷切，已批准指定檢疫酒店開放約1400間備用房間，另公布香港觀塘帝盛酒店下周二起新增為「臨時指定檢疫酒店」，連同6月3日公布新增兩間，第四輪指定檢疫酒店達34間，房間總數增至約10,700。

華大酒店旗下有5間酒店屬第四輪指定檢疫酒店。華大酒店主席鄭啟文稱，政府昨起禁止由印尼來港客機着陸，令大量無法如期來港的印傭申請延期入住酒店，旗下檢疫酒店預約已滿，故只可向受影響印傭退款。他說暑假期間九成預約是由英國返港的學生，擔憂政府啟動熔斷機制禁英國航班，屆時留學生未必回港，檢疫酒店或出現大量空房。

政府將於7月放寬已接種新冠疫苗的抵港者檢疫措施，若抵港時病毒檢測陰性、驗抗體呈陽性，其檢疫可由14日減至7日。另一檢疫酒店、九龍維景酒店總經理廖惠民稱，6、7月房間預約已滿，大部分是未打針的留學生，料新安排未必有影響，而8月房間預約率為35%，預料外國抵港客為數不多，即使預約了房間檢疫7日，抵埗後驗出抗體不達標，酒店仍可安排多住7日。

（新冠疫情）

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