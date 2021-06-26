何栢良倡書展為打針者設快隊 書商憂減人流

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，市民愈遲打針，就愈易社區爆發，當愈多人感染，病毒愈易累積更多變異，使其傳染力提高，亦對疫苗帶來更大不良影響。他說澳門和內地要香港持續清零才可通關，近日新增本地個案，清零日數要從頭計算，也會影響社交距離措施的放寬，市民對疫苗抱觀望態度、延遲接種，最終「大家一齊找數」。

貿發局：展示針卡行特別通道

貿發局回覆稱，會向已接種者送3.5萬個書展免費名額，展示打針紀錄後可透過特別通道入場，另大會亦已嚴格遵從衛生防護中心指引，加強鮮風輸送量。

書商質疑小童未打針

已打針家長無法排快隊

書展參展商之一的天地圖書，其業務發展經理陳志全稱，讓已打針者優先入場可疏導人流，減少排隊聚集，但質疑小童未打針，已打針的家長亦無法隨快隊入場。至於貿發局規定參展商及工作人員須出示陰性檢測或已打針的證明，他說書展兼職工多屬學生，今年擺17個攤位，欲聘約14名兼職工，惟不少青年均表示無意應聘，他大嘆請人難。

另一參展商「DR-MAX」負責人盧英傑稱，以往長者可優先入場，但長者或因其身體狀况未必打針，若因此未能優先入場，憂屆時要忍受酷熱天氣在場外排長龍，又指分流安排或令人覺得入場安排複雜，減低入場意欲，令人流減少。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨於香港電台《千禧年代》稱，Delta變種病毒會是未來全球主流品種，政府可調整外防輸入政策，例如加長檢疫期，或只容許已打針者登機來港。

（新冠疫情）