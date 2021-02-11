港聞

港聞二

染L452R孟加拉船員抵港死 全船檢疫

【明報專訊】本港昨日沒有本地新冠病毒確診，新增4宗輸入個案中，有一人是來自孟加拉的船員，他被發現伏屍船上，遺體驗出新冠病毒並確診，船上26名船員須留在船上檢疫21日。

4宗輸入個案中有兩宗來自英國，其中20歲男子被驗出帶L452R變異病毒株，另22歲女子在3月和5月已於英國接種阿斯利康疫苗，抵港後在機場驗出陽性。另來自印尼的37歲外傭在檢疫第3日驗出陽性。

另外，一名56歲來自孟加拉的男船員於6月21日乘貨船抵港，其後被發現在船上死亡，遺體在域多利亞公眾殮房驗出病毒陽性，且帶L452R變異。該船26名船員要留在船上檢疫21日。

學者：少女所染Alpha突變多

或涉動物傳人致傳播力驟降

至於在港染Alpha（最先在英國發現）變種病毒的17歲少女的感染源頭仍未明，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒昨稱，各地報告的Alpha變種病毒均與她的病毒相差甚遠，而短時間內人傳人的病毒難有這麼多突變，估計可能涉寵物或動物傳人。他解釋，當動物感染新冠病毒，病毒為適應新宿主會自然出現很多突變，當病毒再傳回人類，就解釋到為何少女的病毒與其他人傳人新冠病毒相距甚遠；加上病毒傳回人類後傳播力會驟降，也解釋到為何少女感染後沒造成大規模傳播。

（新冠疫情）

相關字詞﹕阿斯利康/牛津疫苗 新冠疫苗 新型冠狀病毒肺炎

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