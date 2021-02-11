地勤證染Delta 基因脗合3確診印傭 曾同日入境採樣中心工作 何栢良倡機場員工驗抗體追查

女生赴英後確診 元朗御庭居二座強檢

本港昨增4宗輸入個案（見另稿），並接獲英國衛生當局通報一名19歲香港女子在當地確診，她於6月13日乘CX251航班往倫敦，3日後驗出新冠病毒，她曾居住的元朗御庭居第二座要強制檢測。

27歲香港航空地勤男職員前日公布確診，病毒帶有L452R變異，衛生署進一步分析顯示他感染的是Delta變異病毒株，其病毒基因與早前3宗輸入個案脗合（identical），涉3名6月11日上午乘CX798航班由印尼抵港的外傭，當中兩人於機場臨時樣本採集中心的採樣確診，男地勤曾於當日上午在機場接待貨運航班的機組人員，並曾於該採集中心工作。衛生署補充，至昨錄得133宗涉及L452R變異病毒株中，19宗來自印尼。

學者：機場或有其他人受感染

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，這是首次在本地源頭不明個案發現Delta變種病毒，相信由印尼輸入個案直接傳染地勤的機率較大。他指出，Delta潛伏期較短，平均3日，加上地勤的病毒量高（病毒CT值為16），而他於6月11日（印傭抵港日）之後10日才發病，不排除機場有其他人受感染，地勤於近期再受他們感染。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，現階段未知地勤是否機場的「零號病人」，建議高暴露風險者包括機場職員除了做病毒檢測，亦要驗抗體，因當中部分人可能病毒量很低或已康復，無法透過病毒檢測驗出來。他說，若發現機場職員有互相傳播，「這個爆發風險是完全不同」。蕭傑恒認同為機場職員驗抗體有助進一步了解傳播途徑。衛生署昨沒回應有否為機場職員驗抗體。

學者倡大埔大規模檢測 尋隱形個案

蕭傑恒說，即使機場人員有足夠個人防護裝備，但若穿戴和脫下裝備不適當就很易受感染，若其間雙手摸過口鼻，或與抵港者共用洗手間也可感染。他相信當局會透過閉路電視，翻查地勤是否與3個印尼抵港外傭有近距離接觸等，以確定傳播途徑。他續說，由於在大埔污水驗出L452R病毒，如可在大埔區做大規模檢測，將有助找出隱形個案。

港大微生物學系講座教授袁國勇稱「每次都是邊境出問題」，由起初從內地輸入，然後來自歐洲、菲律賓、哈薩克斯坦、尼泊爾，目前最重要是機場要盡量滴水不漏，並盡快檢疫密切接觸者，否則本港正放寬社交距離措施，可能引致爆發。何栢良稱，如機場內的地勤、機組人員等都接種疫苗，邊境防疫會更「穩陣」。

機場員工入禁區

8月起須出示打針或檢測證明

就機管局有多少人員已打針，局方無正面回應，回覆稱期望全體員工接種，自8月1日起將要求所有進入機場禁區範圍的員工必須出示打針證明或有效的檢測結果證明。目前處理機場抵港檢疫程序相關人員、處理冷鏈物流的貨運員及機艙清潔員可接受政府自願性定期檢測。

明報記者

（新冠疫情）