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稱保安局條件索私隱 壹傳媒申解凍資金未有決定

【明報專訊】壹傳媒早前向保安局申請解凍部分資金以支付員工薪金，據了解，集團董事會與保安局昨日曾就事件溝通，保安局向集團提出解凍條件，但董事會未有決定。昨傍晚，被凍結資金的3間公司蘋果日報、蘋果印刷及AD Internet Limited的員工收到電郵通知，透露保安局要求集團提供更多敏感資料，當中牽涉個人私隱，管理層正與律師團隊研究跟進，適時分享更新資料。

延遲刊發年度業績 續停牌

另外，壹傳媒昨日發公告通知股東，因應最近的調查事件而需要額外時間審計，集團未能在今年6月30日前，刊發截至今年3月31日年度的初步業績，並可能要延遲寄發年報，原定周一（28日）舉行的董事會會議將延期，至另行通知，該集團亦會繼續停牌。

本報向保安局查詢處理壹傳媒解凍資金申請的進展，該局發言人表示，保安局長會依法處理相關申請。

黎智英媳：家人作後盾

行幾遠得幾遠

另外，黎智英媳婦曾美華接受《自由亞洲粵語》訪問稱，永遠不會忘記去年8月警方動用大量警力入屋拘捕黎智英的情况，她說作為家人不可割席，「家人是最強大的後盾」，她透露曾想過移民，但目前認為「行得到幾遠、捱得到幾遠就幾遠，因為我不想這麼快放棄」，稱是作為一個人所需要的勇氣。

她說，若僅存的媒體仍有發聲機會，希望讀者能珍惜現時擁有可以聽到不同聲音的機會。她感激《蘋果》讀者同行多年，「我覺得香港人可以，『關關難過關關過』，大家一起過」。

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