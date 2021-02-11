《蘋果》停刊 拜登：傳媒自由傷感一天 林鄭：處理危害國安行為 外媒淡化為「新聞工作」

促中央釋放被扣押新聞工作者

拜登在聲明形容《蘋果》是香港所急需的獨立新聞堡壘，指北京加強打壓的程度，已令《蘋果》停刊。他表示，北京透過拘捕、威嚇和強行通過《港區國安法》，以壓制言論自由，以權力打壓獨立的傳媒，令異見噤聲。拜登又稱，獨立的媒體在具活力及繁榮的社會中扮演寶貴角色，尤其是對香港以至世界任何民主受威脅的地方，他強調新聞工作不是罪行。

參議員倡制裁相關個人機構

向蘋果員工頒國會金章

路透社報道，美國共和黨參議員杜美（Pat Toomey）和民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）發公開信，要求拜登政府動用《香港自治法》，制裁造成《蘋果》停刊的相關人和企業，以及與他們有生意往來的銀行。另一名共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）則動議，向黎智英及被捕的《蘋果》高層，以及所有《蘋果》員工頒授國會金章，以表揚他們在共產黨的政權威脅下，對香港自由及民主的貢獻。

歐議會31議員聯署批打擊自由

歐洲議會31名議員聯署向林鄭月娥發公開信，關注及譴責當局拘捕《蘋果》5名管理層、搜查壹傳媒大樓及令《蘋果》停刊，形容是獨裁行為。信件形容，事件是實施《港區國安法》以來，首次有傳媒人被捕，批評是對新聞自由的攻擊和違背《基本法》保障的自由。

林鄭月娥昨日見傳媒，兩度被問及對《蘋果》停刊的看法，她表示，所有政府工作都是依法辦事，現處理的是涉嫌危害國家安全的行為，並不是在打擊新聞自由。她說留意到外媒嘗試淡化《蘋果》行為只是「journalism」（新聞工作），但她指事件不是新聞報道和新聞自由的問題，又說衍生的僱員問題，只能以勞工條例處理。

被問到沒有「六四」、沒有「七一」、沒有《蘋果》的香港，是否她願景中的美麗新香港，是否用以換取中央支持她連任。林太指問題具高度揣測性，表示其願景是香港在全面貫徹一國兩制下，以「一國」為本，善用國家給香港的「兩制」，「是一個經濟高度開放的香港；是一個維護市民應有、依法享有的權益和自由的香港」。

外交部斥無根據 促停插手港事務

外交部發言人趙立堅回應拜登的聲明，斥美方言論毫無事實根據，他說只以新聞機構及其負責人涉案而認為事件是打擊新聞自由，「這不是裝糊塗，就是別有用心、顛倒黑白」，督促美方停止插手香港事務。

戰略研究學者袁彌昌分析，拜登在本月初的歐洲之行取得成果，團結西方國家對抗中國，亦開始將香港以至新疆問題連結到人權議題，因此他針對《蘋果》的聲明，也提到打壓言論自由的內容。他說香港問題在拜登的對華政策上，有標誌性的位置，以彰顯西方價值觀和立場，但認為拜登不會因此採取新的制裁行動。

明報記者

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