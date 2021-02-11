【Emily】黎智英書現石塘嘴圖書館長推介架 未講係咪館長所為 康署：倘涉員工嚴肅處理

Emily向康文署查詢揀選「館長之選」嘅準則，以及黎智英相關圖書係咪要下架。署方發言人出稿話正嚴謹及詳盡調查事件，若有任何員工牽涉在內，會諮詢相關部門，並按照既定機制嚴肅處理，採取適當行動，但未有講明係咪館長所為。發言人又話，當發現有關館藏涉嫌內容可能違反國安法，會暫停有關館藏服務，研究內容係咪違反有關法例。

倘圖書或違國安法 會下架研內容

楊學明同Emily講，好多市民向佢反映黎智英涉犯國安法，但館長竟然推介關於黎智英理念嘅書籍畀市民。至於黎智英涉犯嘅國安法案件未有裁決，唔放得有關書籍係咪未審先判？楊學明認為進入司法程序期間，館長咁嘅推介係異於常人；佢去石塘嘴圖書館了解，搵館長查詢，但館長正放假。民建聯副主席陳學鋒同Emily講，黎智英過去一段時間非法集結罪成、涉犯國安法，係戴罪之身，如政府部門人員趁噚日《蘋果日報》最後一日出版而抽水，係抽着火水，認為係作無聲嘅政治表達。