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2021年6月25日星期五
港聞二
《蘋果》出糧彈票 有機構願聘「蘋人」 員工：肯定短期無人工 保安局唔會咁好心
人龍凌晨候購告別紙 百萬份近沽清
質疑超權限檢資料 羅偉光張志偉入稟促警還新聞材料
加國日本批港自由倒退 《產經》頭版撐《蘋果》
蘋果慈善基金停運 林正財籲社會「拔刀相助」
中風母獨留家牀爬蟑螂 官憫縱火男生改判社服
放「釋放政治犯」氣球 李卓人曾健成遭票控
中大碩士拒捕囚3月 官斥「邊作供邊砌詞」
國安法首案三警作供 警司：唐英傑駛越防線 歡呼聲蓋引擎聲
張國鈞：問責制需改革 官員犯錯有後果 指林鄭有聽行會意見 不表態是否支持連任
指建制派部分倡議過火 例如司法改革
鄭若驊稱禁法援自選律師「值得思考」 提輪候制
團體今向警申七一遊行 盼保傳統抗爭記憶
醫管局研靈活處理60歲退休年齡 長遠增晉升
運雞車避自炒的士 切線撞斃運魚車司機
遭警拉起事後早產 婦控阻差辦公稱產後抑鬱
調查：賭波客兩成未成年已賭 民建聯促合法年齡升至21歲
平治大角嘴撞旅巴車尾 心臟病六旬司機不治
書展：倘接違國安法投訴 轉介警方 下月中復辦稱不審查書籍 展商料政治書絕迹
主題沿用去年「心靈勵志」 設李小龍展區
藍田安達臣3公屋項目採「組裝合成」
東涌收地5公頃 建1550公屋
播「15秒KO新冠」除菌液廣告 TVB遭勸喻
尊子漫畫
【Emily】黎智英書現石塘嘴圖書館長推介架 未講係咪館長所為 康署：倘涉員工嚴肅處理
【Emily】議員區會提「新聞自由」 官員即走 葉錦龍：按議規發聲明 冇提《蘋果》
【Emily】登記選委會選民 謝偉銓填4份表
【Emily】邵家輝擬提修正案 「禁」電子煙「管」加熱煙
【Emily】論抗疫援助 陸頌雄話官員「堅離地」
【Emily】前運房局常秘 唐智強獲委VTC執行幹事
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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