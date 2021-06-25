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港聞二

藍田安達臣3公屋項目採「組裝合成」

【明報專訊】繼東涌第99區公營房屋項目後，房委會計劃在藍田德田街及安達臣道石礦場共3個公營房屋項目採用「組裝合成」建築法，共興建4幢大廈提供近1900個單位，預計2024年第四季至2027年首季陸續建成。房委會稱冀藉以測試安裝物流問題解決方法，以及作為傳統施工項目與「組裝合成」項目在成本和時間比較的合適基準。

涉4廈1900伙 17至33層

房委會去年宣布在東涌第99區公營房屋項目首次採用「組裝合成」，近月亦推動其他項目採用。據房屋署向房委會建築小組提交文件，房委會擬建的「組裝合成」項目包括德田街項目以及安達臣道石礦場R2-6用地和R2-7用地項目。德田街項目包括一幢高33層、每層14個單位大廈，共462個單位；房署估計地基工程2023年首季招標，建築工程預計2027年首季完成。房署稱該項目位於交通繁忙地區，臨時存儲空間非常有限，基於工地限制，署方可測試安裝物流問題的解決方法。

附近有傳統施工項目供比較

至於安達臣道石礦場R2-6及R2-7用地項目，3幢大廈共1410個單位，其中兩幢28層高、每層18個單位的大廈位於R2-6，另一幢17層高、每層26個單位的大廈位於R2-7；兩用地工程預計分別2024年第四季及2025年第二季內完成。房署稱，附近還有其他相類規模並採傳統施工方法項目，可作為比較「組裝合成」成本和時間的合適基準。

房委會將與職業安全健康局合作，制定一套適用「組裝合成」建築法的安全預防措施，以應對在工廠和工地操作和吊運「組裝合成」組件時風險。

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