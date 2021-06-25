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書展：倘接違國安法投訴 轉介警方 下月中復辦稱不審查書籍 展商料政治書絕迹

【明報專訊】因新冠疫情延後一年的香港書展，下月14日起一連七日在灣仔會展舉行。貿發局稱，書展開幕前一周會再檢視疫情變化，作最後評估及決定。本次是《港區國安法》生效後首個書展，貿發局副總裁周啟良表示，如接獲有書籍涉及違反國安法的投訴，會轉介警方處理，大會不會審查書籍。有書商預計，今年政治類書籍會絕迹書展。

國安法生效後，康文署公共圖書館截至上月底三度將合共34本書下架。有不具名的書商認為，大部分業界都守法，但如何理解國安法則各有不同，難有相同標準，相信已被公共圖書館下架的書目是一個迹象，一定需要考慮，料很多書商會避免出售已下架的書。該書商又稱，如不肯定特定書籍有否違反國安法，會先徵詢律師。

憂曾賣時政書被追溯 「業界很緊張」

另一名不具名書商則稱，涉及時政的舊書已無存貨，今年只會有少許涉及國際視野、綜觀政治的新書，不會像以往般很多與中國問題相關的書。他又說，由於書展並無「禁書」名單，唯有盡量小心，但憂慮即使有禁書名單，以往曾售賣亦會被追溯，形容業界很緊張。這名書商又認為，今年市民對購買時政書籍的意欲不大，「可以出嘅（讀者）都未必想睇」。

次文化堂社長彭志銘說，國安法界線模糊，很多業界均不會再冒險出版涉及時政的書籍，其出版社今年只有劉銳紹會寫一本涉及時政的新書，是講述中共建黨百年與香港的關係，其他參展書籍則與香港歷史掌故、本土文化等有關。

貿發局：國安法下大家都睇到條線

彭志銘又稱，時政書籍只佔出版社整體書目約一至兩成，為免「惹麻煩」及日後被國安法追究，以往曾出版的評論香港時政書籍均不會在書展參展。

被問到貿發局會否審查參展書籍，或會否容許售賣最後一份《蘋果日報》，副總裁周啟良表示，只要書籍是合法均會容許展出，但若接獲有關國安法投訴，會交由警方處理，並稱局方沒辦法評審有關刊物是否違法。但周相信展商會自律，又認為國安法生效後「大家都會睇到條線」。

貿發局稱，書展連同運動消閒博覽及今年新設的「零食世界」，3個展覽共738間公司參展，惟今年會場不設實體門票銷售，市民可改用八達通即時付費入場，今日起亦可預先在網上購票。

不設實體票 可八達通付費入場

防疫安排方面，參展商及工作人員須出示陰性檢測或已完成接種兩劑疫苗的證明，入場者則需掃描安心出行或填寫個人資料。貿發局稱，若現場有市民出現病徵或不適，會將有關者帶入獨立的隔離室並安排送院，如有確診者曾到訪書展，會按衛生防護中心指示跟進。

另外，大會將送出3.5萬個免費入場名額予已接種最少一劑疫苗的市民，先到先得，現時亦有60多間參展商會為已接種疫苗者提供優惠，包括折扣、現金優惠券、贈書等。周啟良稱，本地疫情近期轉趨穩定，加上疫苗接種率上升，書展重開「應該穩陣」，但開幕前一周亦會檢視疫情上升幅度，如有任何變化，會再通知參展商。

相關字詞﹕國安法 貿發局 香港書展

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