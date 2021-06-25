調查：賭波客兩成未成年已賭 民建聯促合法年齡升至21歲

兩成人首次賭波經外圍

民建聯家庭事務委員會今年4月22日至6月1日，以電話隨機抽樣方式訪問2,849名12歲以上香港市民。結果顯示，有18.9%受訪者表示曾賭波，當中兩成賭波受訪者表示首次賭波是經外圍莊家下注。賭波受訪者最常使用手機應用程式下注，有27.8%，反映網上賭博普及。

調查又發現，有四成未滿21歲的青少年有賭波經驗，有兩成更未滿18歲。民建聯指出，青少年因欠債自殺個案不時發生，近五年21歲以下新開戶投注者平均每年8000人，社會不容忽視。使用手機應用程式下注方便快捷，因而更容易吸引年輕人下注。

歐洲國家盃16強賽事明晚深夜展開，調查稱15％受訪者表示將投注歐國盃，當中逾三成打算投注1萬元以上。民建聯稱疫情令不少市民面臨經濟壓力，因此令一直參與賭博的市民孤注一擲，投注更多金額。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，政府與馬會應檢討是否繼續「以賭制賭」，即用合法賭博嘗試取締外圍，擔心長遠助長賭風。民建聯並要求政府監管馬會推廣各類賭波項目，以及加強宣傳預防賭博，促請警方加強打擊非法賭博執法。