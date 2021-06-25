遭警拉起事後早產 婦控阻差辦公稱產後抑鬱

被告劉笑芬被控一項阻礙公職人員執行公務罪，昨在九龍城裁判法院提堂，暫毋須答辯，案件押後8月19日再訊，待辯方索取文件及法律意見。被告劉笑芬透露，她事後患上產後抑鬱症，早產的兒子亦經常未能入睡及嘔奶。

500元保釋 稱沒能力聘律師

被告劉笑芬（43歲），報稱無業，被控2021年1月20日在土瓜灣永耀街13A外，阻礙依法執行公務的公職人員，即警署警長劉芷芬、警長黎錦耀及警員廖逸山。被告昨由當值律師代表，在庭外被問到會否聘用私人律師時，她表示財政上沒能力聘用。

在控方不反對被告保釋下，裁判官梁嘉琪批准被告保釋，但要求將原有保釋金由200元增至500元，並且不得離港、須居於報稱地址、每周到警署報到一次、更改地址前須24小時通知警方。

早產兒子深切治療兩月

劉笑芬在庭外表示，兩母子現時身體均差，兒子早產約兩個多月，出生後亦在深切治療部留院兩個多月，現在「身體器官差」，亦經常未能入睡及嘔奶；至於自己亦患上產後抑鬱症，昨上庭前亦失眠。

【案件編號：KCCC1761/21】