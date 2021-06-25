運雞車避自炒的士 切線撞斃運魚車司機

荃灣路的士撞壆 報案時相撞

事發於昨日凌晨3時44分，一輛的士沿屯門公路往荃灣方向行駛，駛近落斜入荃灣路近TML廣場對開時自炒撞壆，的士橫擱慢線停下，的士司機受輕傷自行報案。報案期間，一輛空載運雞車沿慢線駛至，見的士自炒後抽出中線閃避，惟另一輛空載運魚車沿快線高速駛至，撞及運魚車及的士後停下。

消防剪開車頭救出司機

運魚車的車頭嚴重損毁變形，25歲姓陳男司機重創昏迷被困車上，消防趕至剪開車頭把他救出，由救護員趕送瑪嘉烈醫院搶救，延至清晨5時11分證實不治。運魚車上61歲姓曾女乘客、60歲運雞車姓甘男乘客及38歲姓馮的士司機同告受輕傷，分批送往仁濟醫院治理。

60歲姓陳運雞車司機沒有受傷，他涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查，新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查意外起因。

死者胞姐：弟弟頂更出意外

死者胞姐昨稱，死者已在運輸業工作5、6年，平時不是負責這條路線，但因其前同事約上兩周發生交通意外而開始「頂更」，昨日約凌晨2時開始工作。她又稱，胞弟已婚，妻子正為他處理身後事，一家屬受害者，至今仍未知責任誰屬；涉事車輛由公司老闆擁有，尚未知道僱主會否賠償，或會找社工求助。