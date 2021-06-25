醫管局研靈活處理60歲退休年齡 長遠增晉升

范鴻齡昨出席醫管局大會後稱，醫管局已推出不少措施挽留醫護，例如增加顧問醫生職位，以增晉升機會，加上社會動盪下私人醫療空缺及吸引力減，醫管局醫生流失率由2018/19年度的6.4%，下降至2019/20年度的5.4%，以及2020/21年度（至3月）的4.1%。

范鴻齡說，醫管局將推動長遠措施，增加員工歸屬感，下半年會諮詢。

稱醫護打針「升得幾好」

另外，醫管局行政總裁高拔陞表示，該局約45%員工（約3.9萬人）已接種至少一劑新冠疫苗，醫生接種率逾75%，護士接種率約37%。他形容近兩周接種數字「升得幾好」，上周五（18日）單日約1000人打針。他又稱，醫管局上周起為長期住院病人打針，初步料約600名病人適合，當中精神科病人已獲優先接種。另外，醫管局已接收逾600名普通科門診預約，未來兩周可接受疫苗評估。

第二年凍薪 「員工會明白」

范鴻齡表示，醫管局全體員工今年繼續凍薪，即連續兩年凍薪。他說凍薪對員工「唔係好消息」，惟醫管局的資金來自政府，需跟隨政府，相信員工會明白。