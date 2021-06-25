團體今向警申七一遊行 盼保傳統抗爭記憶

申請者對獲批有保留 「不應讓絕望感充斥」

天水連線成員林進接受本報查詢時表示，以往多年都是民陣申辦七一遊行，今年此傳統似乎將消失，加上本月未能舉辦六四燭光集會、《蘋果日報》停止營運，「不希望陪伴成長的共同回憶、傳統抗爭記憶會消逝」，故盼盡能力申辦七一遊行。他對於限聚令下申請遊行能否獲批表示很有保留，但認為不應讓絕望感充斥，「如政權不批准遊行，什麼理由都好，公道自在人心」。

支聯會副主席鄒幸彤、賢學思政召集人王逸戰等人早前分別在六四前夕及6月12日，因煽惑參與非法集結被捕。林進稱有憂慮個人安全，但認為七一遊行在港的抗爭回憶中有重要席位，冀盡能力守住。被問到申請失敗會否有「Plan B」，他稱要視乎實際情况再公布。

職工盟擬擺街站續發聲

職工盟總幹事蒙兆達表示，目前仍在商討，估計七一當日會擺設街站，冀能重新啟動公民社會，在現時較沉寂社會氣氛下，與不同團體、界別，就各個議題多元發聲，「政治形勢嚴峻下，好像很多事都做不到，但其實在有限的空間，我們可以繼續透過街站發聲」。

民陣臨時召集人鍾松輝早前稱今年不會舉辦七一遊行，因警方稱民陣未有社團註冊，不可能再以民陣的名義申辦活動；再加上民陣目前沒有秘書處，無法組織大型活動，而限聚令下亦不可能舉辦遊行。