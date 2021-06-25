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鄭若驊稱禁法援自選律師「值得思考」 提輪候制

【明報專訊】建制派持續批評法援制度，包括質疑申請人可自選法律代表。律政司長鄭若驊(圖)接受報章訪問時表示，應否禁止申請人自選律師是「值得思考」，或可改行輪候制。律師會前會長熊運信接受本報查詢稱，申請人在上庭前或已與律師合作、建立信任，若該律師符合法援資格，「這個情况不讓他（被告人選擇律師），好似不太對」。

法援署回覆本報查詢稱，政府正檢視法援制度下，有關司法覆核申請方面，在行政、分配案件、選取律師的操作細節，會盡量就具體建議諮詢法律援助服務局，以及向立法會司法及法律事務委員會匯報；預計有關檢討數月內完成。

《基本法》第35條列明，香港居民有權得到秘密法律諮詢、向法院提起訴訟、選擇律師等。

稱輪候制申請人可換律師

鄭若驊接受《星島日報》專訪時，被問及應否禁止法援申請人自選律師，她說：「如果你有錢找律師，可以喜歡找哪個就找哪個；如果是用公帑、用法律援助情况下，究竟有否這個需要，是值得思考的。」她續稱，若改行「輪候制」，而申請人獲派的律師欠缺同類案件經驗，「換下一個可不可以呢？其實也可以」。

熊運信認為，現行制度下亦非申請人點名便可自選律師，若有關律師在申請人被捕時已給予法律意見、跟進案件，並位列法援名冊上，法援署便會傾向讓申請人自選；另亦要視乎有關律師是否有足夠經驗處理案件。

熊運信：基本法列明有權選律師

他說，不會說不能檢視現行制度，若果申請人只按知名度挑選律師，未必有必要滿足其要求；但若有關律師曾協助申請人，雙方已建立信任，而有關律師所接案件尚未超出上限，「沒什麼理由不容許申請人用這個律師」。他又說，基本法列明香港人有權選擇律師，「不是因為無錢就無得揀」。

終審法院非常任法官何熙怡早前稱不希望再獲委任，稱未能預計自己何時可前往香港，亦對國安法有擔憂。鄭若驊在訪問中稱，有海外法官願意來港是好事，證明看到香港的好處，「假若他們不來，是否因此我們的司法獨立就不行？不應這樣看」、「別因為單一事件，例如某個人不來，就說我們的制度不好，我們的制度不是這麼脆弱」。

相關字詞﹕法援 鄭若驊 司法覆核 立法會

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