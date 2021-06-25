港聞

港聞二

指建制派部分倡議過火 例如司法改革

【明報專訊】選舉制度修改後，立法會增至90席，直選議席則由35個減至20個。民建聯副主席張國鈞稱，該黨會在直選、選委會及功能組別爭取最多議席，目標是最少保留現屆立法會的比例，即18%，未來最少取得16個議席。對於建制派如何協助修補社會撕裂，他認為新制度有契機，若民主派冷待選舉，社會想解決問題可找建制派商討，會發現建制派並非「唔做嘢」。他又稱，有建制派想「執番正」某些制度，但他提醒不應「過咗火」，例如司法改革。

冀保民建聯現有議席比例

民建聯現有13個立法會議席，當中直選及「超級區議會」界別共佔10席。該黨近日重新定位成「多渠道參與管治」，被問到背後因由，張國鈞表示民建聯創立是為參與直選，至選舉制度修改前，任務都是參選與反對派「爭一日長短」；若新制度下只集中直選，政治影響力將大不如前，要繼續發揮政治影響力便要朝多方向發展，包括加入政府。對於會出戰選委會抑或留守直選，他說民建聯未討論佈局。

建制派主導下，張國鈞認為建制政黨應主動接觸不同政見者縮窄分歧，承認在反修例期間「黃藍也有情緒」，有些建制派想將事情「執番正」，雖有良好出發點，但用了錯的方法。

不撐量刑委會太平紳士審案

本身是律師的他不點名指出，有建制派的建議對本港司法制度有傷害，例如倡設量刑委員會，由社會賢達指導法官判案；有建制派要求法官除假髮、太平紳士審案，同樣無好處。

他強調，法治是香港的金漆招牌，不希望國際社會不相信香港法治。他肯定新任首席法官張舉能主動自行糾正投訴法官制度，「釋放了一定（社會）壓力」。

張的黨友葛珮帆和周浩鼎均有提設量刑委員會；建制派何君堯提出法官除假髮和太平紳士審案。

（管治系列之七）

相關字詞﹕何君堯 葛珮帆 司法改革 量刑委員會 建制派 立法會選舉 張國鈞 民建聯

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