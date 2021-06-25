指建制派部分倡議過火 例如司法改革

冀保民建聯現有議席比例

民建聯現有13個立法會議席，當中直選及「超級區議會」界別共佔10席。該黨近日重新定位成「多渠道參與管治」，被問到背後因由，張國鈞表示民建聯創立是為參與直選，至選舉制度修改前，任務都是參選與反對派「爭一日長短」；若新制度下只集中直選，政治影響力將大不如前，要繼續發揮政治影響力便要朝多方向發展，包括加入政府。對於會出戰選委會抑或留守直選，他說民建聯未討論佈局。

建制派主導下，張國鈞認為建制政黨應主動接觸不同政見者縮窄分歧，承認在反修例期間「黃藍也有情緒」，有些建制派想將事情「執番正」，雖有良好出發點，但用了錯的方法。

不撐量刑委會太平紳士審案

本身是律師的他不點名指出，有建制派的建議對本港司法制度有傷害，例如倡設量刑委員會，由社會賢達指導法官判案；有建制派要求法官除假髮、太平紳士審案，同樣無好處。

他強調，法治是香港的金漆招牌，不希望國際社會不相信香港法治。他肯定新任首席法官張舉能主動自行糾正投訴法官制度，「釋放了一定（社會）壓力」。

張的黨友葛珮帆和周浩鼎均有提設量刑委員會；建制派何君堯提出法官除假髮和太平紳士審案。

（管治系列之七）