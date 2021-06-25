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張國鈞：問責制需改革 官員犯錯有後果 指林鄭有聽行會意見 不表態是否支持連任

【明報專訊】民建聯1月提「變革香港」倡議，其中一大重點是推動政府行政改革，在「後國安法」、「後完善選舉制度」政局下，民建聯立法會、行政會議雙料議員張國鈞接受本報專訪時指出，問責制有需要改革，政府未來要研究，當有官員犯錯時，如何令市民認為雖「罪不至死」，「但同樣不是無後果」，促豐富問責制內涵。

曾為特首林鄭月娥助選的張國鈞，任立法會議員僅一年便獲委任加入行會，他為林太平反，稱她非如外界所言不聽意見。對於是否支持林太連任，他說要待林太先表態。

稱反修例反對派「唔畀」官民對話

《港區國安法》令街頭秩序恢復，張國鈞認為，不同政治理念者的撕裂潛藏底下，市民連政府抗疫措施都出現「政治抗拒情緒」，認為修補撕裂是一代人的工作。反修例期間示威者要求官員下台之聲此起彼落，那麼要官員問責是否修補撕裂的一步？他稱這樣做只會挑起更多社會紛爭，認為應讓時間沉澱更多真相，他舉例8．31太子站事件、爆眼女事件也是如此。

他說，反修例期間並非政府不肯與市民對話，而是反對派「唔畀做」，無對話氣氛；冀下任特首上台後，在新局面下社會有契機，令反對政府的市民願與政府重新接觸。

批現時政策只以香港本位出發

至於新局面是否要由新特首開創，張國鈞沒明言；對於下屆特首要求，他稱特首要有政治能力、智慧，解決房屋、土地、教育、醫療等問題，即使未能解決，也期望政府直接面對問題。他又說，下任政府要思考香港如何在大灣區爭取優勢，整個問責團隊要明白國家與香港關係。他批評現時部分政策局制訂政策時只以香港本位出發，舉例發展局將新界北當成香港邊界就認為不需要發展。

對於未來政府與立法會的關係，張國鈞說，修改選舉制度後，未來特首要「識利用立法會良好關係，但不是數夠票就去，而是與立法會拍住上解決問題」，因在蒐集民意上，立法機關較政府「貼地」。被問到林太是否滿足到上述要求，他僅稱「要大家睇」。

引述林鄭稱多年沒與同事social

建制派也有聲音批評林太不聽意見，張國鈞作為林太的智囊，他透露林太在行會中有聽意見，甚至因而改變本身的決定。早前林太在民建聯「政道」課程閉門分享，張國鈞在訪問引述，林太席間稱自己為官多年私下沒與同事「social（交際）」，因不想有「馬房」、個人關係。張國鈞說，林太與政黨以非正式渠道接觸不多，他認為間中與不同持份者接觸，可讓對方知道政府制訂政策的難處。

現屆政府任期尚餘約一年，張國鈞提到近日林太念茲在茲的「執好香港制度」，他說不論誰人當下任特首，國家安全、政治工作方面都需要連貫，而林太正在處理很多相關工作，他認為這些對下屆政府能否順利開展工作有「奠基作用」，令中央、以至內地同胞有信心，相信香港各方面制度都不會成為國家安全的風險。這些是林太爭取連任的政績？張國鈞始終口密，說「唔方便講」。

明報記者 何宛兒

（管治系列之七）

相關字詞﹕特首選舉 梁振英 林鄭月娥 行政改革 問責制 張國鈞

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