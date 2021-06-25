國安法首案三警作供 警司：唐英傑駛越防線 歡呼聲蓋引擎聲

控方指越3防線 撞傷3警

控方稱，被告唐英傑（24歲）駕駛電單車先後三度衝過警方防線，最後撞上第四道防線，令3名警員受傷。

在第一道防線，即軒尼詩道及盧押道交界執勤的警司譚蘊兒昨供稱，當時她聽到背後傳來電單車引擎聲，回頭看到一輛電單車高速駛向防線，有同僚大叫「停車」，但電單車穿過防線。她記得，附近人群隨即歡呼，歡呼聲量更一度大過引擎聲。

辯方指若恐襲不會只行慢線

警：有可能轉向中線

辯方盤問時稱，警員當時佔據中線和快線，慢線可使用，而被告當時在慢線行駛，若他是想進行恐怖活動，可以轉向中線或快線撞向警員，譚稱不猜測被告當時想法，但被告有可能轉向中線撞向警員。

在同地執勤的高級督察黃瀚緯供稱，被告以時速約50公里高速行駛，並在未經警方批准下越過防線，「對我和同僚構成即時危險」。他補充，被告行為亦可對附近的行人造成危險，但他不知被告是想發動襲擊、擾亂公眾秩序，還是純粹憤怒。法官問黃，被告有否減速，黃指被告只有加速沒減速。

守第二防線指被告身旁駛過

辯方盤問下認有避開警員

身處第二道防線的警長朱港表示，當日他和隊員共8人在軒尼詩道設立防線，推進至修頓球場對出時，看到前方有電單車高速駛來，他舉起右手示意及大叫停車，但被告無理會，並加速在他身旁駛過。辯方問他，被告有否嘗試避開警員，朱港指被告於最後一刻有避開。

在謝斐道及盧押道設立第三道防線的偵緝警員王燊華憶述，他收到指揮官譚蘊兒的指示，說一輛電單車衝過警方防線，要將司機截停調查，其後一輛電單車從駱克道右轉入盧押道，現場亦出現歡呼聲及拍掌聲，他和隊員走上前示意他停車，但被告加速右轉入謝斐道。

射兩胡椒彈沒擊中被告

警指瞄準身體 否認造成危險

另一名警員盧晉禮則表示，當時他亦曾大叫「停車」，想到被告行為或會傷害同僚，於是在約6米距離外向被告發射兩發胡椒球彈，但沒擊中被告。辯方質疑，若胡椒球彈當時命中被告面部，會否對警員造成更大危險？盧說不會，因他當時是瞄準身體，目的只是令被告停車。聆訊今續。

【案件編號：HCCC280/20】

（港區國安法）