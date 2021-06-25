港聞

港聞二

中大碩士拒捕囚3月 官斥「邊作供邊砌詞」

【明報專訊】前年11月8日科大學生周梓樂逝世，當天全港多區悼念，部分引發警民衝突，其中30歲中大哲學系碩士畢業生在黃大仙祠外被制服時，涉向警員踢膝批肘；他早前否認一項拒捕罪名，案件昨在九龍城裁判法院裁決。裁判官信納警員說法，同時斥被告辯解「邊作供邊砌詞」，裁定被告罪成，判處即時監禁3個月，並批准被告保釋等候上訴。

被告吳玠寬（30歲）被控於2019年11月8日在龍翔道黃大仙祠外，抗拒警員周展卓。辯方求情時透露，被告持有中大哲學系碩士學位，現時任職採購員。裁判官葉啟亮裁決時指出，接納涉案警員周展卓及另一在場警員證供，即被告與警員「身貼身」、聽到警員多次大聲表露身分下，仍掙扎並腳踢警員及批肘，令警員需使用合理武力，用警棍擊打被告一下及向他發射胡椒噴霧。

警：被告腳踢批肘 警棍打一下

被告自辯稱當天是下班回家途中，在現場被撞跌眼鏡，隨後感到被打及被噴胡椒噴霧，後來在清潔眼睛後亦只隱約看到自己在警車內，並有警員搜其背包。

葉官斥被告「邊作供邊砌詞」，質疑他只能稍為看到身處警車，又何以看到警員搜袋，質疑說法矛盾，故拒接納供辭，裁定被告罪成。裁判官又稱，被告行為會為正執行職務的警員帶來危機，故判處被告即時監禁。

【案件編號： KCCC 2318/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕九龍城裁判法院 中大 拒捕 悼念 周梓樂墮樓 反修例運動

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