中風母獨留家牀爬蟑螂 官憫縱火男生改判社服

明報記者

前判感化 律政司覆核刑期

被告莊通才，18歲，中五學生，曾因本案還押40天，現已完成9個多月感化令，其母昨坐着輪椅到庭旁聽。裁判官張天雁稱，本案案情比起控方所呈交案例，嚴重程度上是「大相逕庭」、「南轅北轍」，在同類案件中相對輕微，但仍屬嚴重，判處感化令並不合適，決定批准律政司刑期覆核申請。

父早逝 被告料理家務照顧母親

張官在裁決時引述被告母親的社署福利報告時提及，被告父親多年前過身，2016年時母親亦中風致左邊身偏癱，不良於行，被告需負責家務、母親日常護理及起居飲食。被告還押其間，家中衛生變得惡劣。

張官引述被告學校社工信件，顯示被告去年兩度還押獲保釋後，家中蟲患惡化，社工家訪時曾目睹最少6至8隻蟑螂在母親牀邊徘徊。傷健協會曾數次在課堂時間致電被告，其中一次協會人員上門做恆常物理治療，拍門近一小時無人回應，被告要早退回家開門，並發現母親呆坐無反應。

官：伸出憐憫一直是法官施行公義方法

張官指出，雖然家庭情况通常不是量刑考慮因素，但有案例稱「伸出憐憫也一直是法官施行公義的一種方法」，認為被告家庭狀况可讓法庭額外人道考慮，而且「法庭判刑絕非千篇一律」，上訴庭亦曾就反修例案件改判社會服務令，故在考慮被告曾還押、感化表現理想及有特殊家庭情况等因素，改判男生接受200小時社會服務令。

【案件編號：KCCC336/20】

（反修例風暴）