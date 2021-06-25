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蘋果慈善基金停運 林正財籲社會「拔刀相助」

【明報專訊】《蘋果日報》停刊，有「蘋果日報慈善基金」受助人未能繼續獲資助。行政會議成員林正財昨接受本報查詢，呼籲社會上不同的慈善基金「拔刀相助」，承接協助該批有需要的基層，如相關受助人有社工跟進，希望社工可協助他們尋找其他基金捐助。據悉，慈善基金目前有200多個支援個案，主要涉及醫療需要的受助者。

蘋果日報慈善基金戶口不在保安局長凍結令內，但據了解，慈善基金目前面對「沒有人簽支票」的問題，本來可簽署支票的壹傳媒行政總裁張劍虹及總編輯羅偉光還押，壹傳媒主席葉一堅則不在港，要留待早前被捕、剛獲保釋的營運總裁周達權處理慈善基金善後工作。

癌翁瀕斷藥 幸獲福群會資助

一名70多歲患前列腺癌的老伯接獲蘋果日報慈善基金通知，無法再資助其藥費，前日他向葵青區議員周偉雄求助。周昨日表示，老伯原獲蘋果慈善基金和聖雅各福群會每月輪流資助藥費約3.9萬元，至昨晚老伯收到聖雅各福群會通知可資助他全部藥費。周期望政府能擔當統籌角色，協助受影響基層市民。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，目前接獲一名意外身亡者的家屬求助，稱未能續領蘋果日報慈善基金的支援。她說，該家屬原本每兩個月獲3萬元援助金，暫時只獲一次援助，但由於僱主提供了一筆恩恤金，家屬暫未有緊急困難。

蘋果基金免審批 急援受助者

蕭倩文表示，由於蘋果慈善基金毋須審批，很多需緊急支援的受助者，最快一兩日內獲得即時支援，該基金不能運作對受助人有一定影響。癌症基金會回覆本報稱，收到個別蘋果日報慈善基金受助者求助，但沒有透露數目。

相關字詞﹕林正財 蘋果日報 蘋果日報慈善基金

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