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加國日本批港自由倒退 《產經》頭版撐《蘋果》

【明報專訊】在港出版26年的《蘋果日報》停刊，引起國際關注，繼英國和歐盟後，加拿大外長加爾諾發聲明稱《蘋果》是因《港區國安法》被迫停刊，形容是對本港言論和出版自由的明顯打擊；日本官房長官加藤勝信形容是香港言論自由和新聞自由大幅後退，令人深表憂慮。日本《產經新聞》同日在頭版報道相關消息，並刊登一篇以中日雙語「朋友、蘋果 等你回來！」為題的評論。

加爾諾發聲明稱，《蘋果》因國安法被迫停刊，反映國安法是用作打壓媒體自由和懲罰異見者的工具。聲明稱，加拿大支持一國兩制和香港高度自治，惟國安法令《中英聯合聲明》保障的原則倒退。聯合國人權事務高級專員巴切萊特在亞洲出版協會（SOPA）頒獎禮時透過視像發言稱，國安法令香港記者自我審查以避免觸犯「含糊不清的罪行」。

蔡英文：不止報紙 是自由灘頭堡

台灣總統蔡英文在facebook表示，很遺憾見到香港《蘋果日報》被迫停運，「對九七後的香港人而言，蘋果日報不只是一份報紙，更是港人不畏強權、渴望民主、追求自由的灘頭堡」。她憂慮香港自由民主倒退，強調「自由的台灣，會一直撐着香港的自由」。

《產經》副總編：唯一批評中共報章

《產經新聞》副總編輯、曾派駐香港的藤本欣也昨撰文，形容《蘋果》是本港唯一批評中共的報章，卻被香港當局打壓而休刊，令香港徹底失去新聞自由。藤本憶述去年6月訪問《蘋果》創辦人黎智英時，對方形容：「香港是個公平自由的社會，對我而言猶如天國」，他稱為守護這個「天國」而在1995年創辦《蘋果》。藤本又提到，去年6月與《蘋果》總編輯羅偉光初次見面時，對方提到《蘋果》​難以取得中國內地的採訪簽證、政府高官的訪問排擠《蘋果》記者等問題。加藤勝信在例行記者會回應《蘋果》停刊時稱，香港言論自由和新聞自由大幅後退，令人深表憂慮，將要求中國及香港當局根據《基本法》保障言論及報道自由。

外交部：日政客公然干涉內政

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會回應說，日方政客公然干涉香港事務和中國內政，中方強烈不滿，絕不接受日方的謬論。趙立堅稱，香港是法治社會，新聞自由不是免罪牌，反中亂港沒有法外權。外交部駐港特派員公署發聲明批評，西方政客以新聞自由為藉口持續攻擊國安法並抹黑中央和港府。

相關字詞﹕港區國安法 趙立堅 產經新聞 蔡英文 蘋果日報

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