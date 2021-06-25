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質疑超權限檢資料 羅偉光張志偉入稟促警還新聞材料

【明報專訊】已停刊的《蘋果日報》總編輯羅偉光及蘋果動新聞前總監張志偉，早前分別因涉嫌違反《港區國安法》被落案起訴及拘捕，前日分別入稟高等法院質疑警方手令合法性，並要求警方歸還新聞材料及涉及「法律專業保密權 」等文件及賠償。據了解，警方早前到蘋果日報大樓檢走44部員工電腦，《蘋果》擬入稟要求法庭下令警方歸還。

原告為羅偉光及張志偉，被告為警務處長。入稟狀稱，警方6月17日根據《警隊條例》50條下「涉嫌人士的逮捕、扣留與保釋以及涉嫌財產的檢取」和港區國安法43條實施細則附表1條例，獲西九龍法院裁判官批出兩份手令，容許警方分別到兩人住所及將軍澳壹傳媒大樓檢走資料。

促法庭裁哪些屬「法律保密權」資料

原告要求法庭裁斷，警方檢走的資料是否超越警隊條例下的手令權限；哪些屬「法律專業保密權」保障的資料；哪些屬《釋義及通則條例》下的新聞材料。原告亦要求警方歸還上述3類資料及賠償。

警方國安處本月17日拘捕《蘋果日報》5名高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權，以及前《蘋果》總編輯羅偉光、前副社長陳沛敏、前蘋果動新聞平台總監張志偉，稱他們涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，並出動500名警員搜查壹傳媒大樓及5人住所，檢走部分證物，包括《蘋果》編採部44部員工電腦。

國安處高級警司李桂華當日搜查壹傳媒大樓時稱，手令授予警方處理包括新聞材料的權力，且按港區國安法凍結《蘋果》3間關連公司共1800萬資產，形容該大樓為「犯罪現場」。

周達權、陳沛敏及張志偉上周五（18日）保釋候查，羅偉光、張劍虹則被解至西九龍裁判法院，連同《蘋果日報》等3間公司，被控一項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，暫毋須答辯，羅、張不准保釋，案件押後8月13日再訊。

早前就去年搜樓申禁令被拒

判辭稱免礙警調查

翻查資料，警方去年8月拘捕壹傳媒創辦人黎智英及多名高層，首次搜查壹傳媒大樓，壹傳媒及公司高層等其後以多份入稟狀入稟高等法院，要求警方歸還屬新聞材料和「法律專業保密權」的文件，並要求法庭批出臨時禁制令禁止警方取用涉案材料，本月遭法官陳嘉信駁回申請。陳官稱，警方正調查案件，若頒臨時禁制令恐阻礙調查，案件亦涉及國安法罪名，司法機關要有效防範危害國安罪行，確保國安案件效率。

【案件編號：HCMP 873 & 874/21】

相關字詞﹕高等法院 新聞材料 法律專業保密權 搜查令 羅偉光 總編輯 蘋果日報 港區國安法

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