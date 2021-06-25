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人龍凌晨候購告別紙 百萬份近沽清

【明報專訊】《蘋果日報》昨出版最後一份報紙，掀起搶購潮，多間報檔半夜起出現人龍，部分報檔因來貨價上漲而加價。《蘋果》前執行總編輯林文宗昨表示，100萬份已接近沽清，實際數字要待回紙後確認，他說全售清後也不會加印。

頭位10時排隊 籲堅持信念

最後一份《蘋果》昨凌晨1時許由將軍澳壹傳媒大樓送抵旺角亞皆老街報攤，早有數百名支持者等候。排頭位的張女士前晚10時起排隊，她想對《蘋果》記者表示衷心感謝，寄語他們「留住條命先可以做世界冠軍」，要繼續堅持自己信念。

灣仔軒尼詩道318號附近的報檔昨購入2500份《蘋果》，標價12元，開檔約4小時售罄。店東李先生稱昨日發行商來貨價由6.5加至8元，為免蝕本遂加價至12元彌補加幅，又稱「好多人返咗工都偷雞落嚟排隊買」，《蘋果》停刊後會令其每日少賺最少300元。銅鑼灣一報檔則把《蘋果》標價至15元。

「以後唔知邊個信得過」

從事會計行業的鍾小姐購入兩份《蘋果》，認為該報陪伴香港多年，風格與眾不同，「講到其他報紙唔敢講嘅嘢」，對停刊感無奈。黃先生買入4份，他稱其九龍寓所附近便利店早上7時已售罄，遂在往灣仔上班途中再排隊買。他稱《蘋果》敢言及用字「過癮」，笑言「一日一蘋果，醫生遠離我，我好少睇醫生」，對其停刊感沉重，「以後無新聞睇，唔知邊個信得過」。

不少「黃店」亦大手購入《蘋果》供索取或購買。筲箕灣東興大藥房昨早購入500份派給市民，不少人冒雨排隊，藥房其後加購2000份，不少人自願付款，2500份約兩小時內沽清。

本報向消委會查詢有否接獲《蘋果》或《壹週刊》訂戶求助，消委會表示，截至昨日收到一宗有關《蘋果》的投訴，提醒預繳式消費有一定風險，若商戶結業，消費者只能以無抵押債權人身分，在其他債權人分得賠償後仍有餘額才獲賠償。

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