《蘋果》出糧彈票 有機構願聘「蘋人」 員工：肯定短期無人工 保安局唔會咁好心

另外，警方稱《蘋果日報》社評主筆李平今晨獲准保釋，7月下旬須向警方報到。

執總林文宗辭職 李平准保釋

據《蘋果日報》昨日所載，「已把《蘋果》命運交予公司管理層決定的壹傳媒創辦人黎智英，對同事決定表示充分理解」。壹傳媒董事會周一開會時大比數通過去信保安局申請要求解凍部分資產，並將今日定為死線。據了解，若保安局拒絕解凍，壹傳媒或訴諸法庭；董事會料今日將討論支薪及人事安排；至於是否關閉蘋果日報有限公司仍有待決定。

勞工處表示未接獲相關僱員求助。記協表示，目前暫收到一名蘋果員工查詢申領記協的失業救濟金，亦有非傳媒的公司表示願意向蘋果員工提供職位。

綜合《蘋果》員工消息，有員工日前自行離職，有人則選擇「被公司解僱」，他們需今日內交還員工證件、公司電話等，並清理個人物品。一名前日「被解僱」的港聞記者稱，相信最後一期薪金不會在短期內發放，又認為「保安局唔會咁好心（解凍）」。

有在《蘋果》工作5年、於前日《蘋果》宣布停刊後辭職的員工說，辭職後未收過公司電郵或電話通知離職安排，又說辭職是擔心有被捕風險，並預計公司將有一段時間不能支付本月薪金及遣散費。

有員工料大機構封殺 勢轉行

一名專題組記者說「好肯定唔會收到人工」，稱曾有上周五離職的員工到銀行存入公司派發的支票時「彈票」，下一步有待董事會決定是否啟動遣散方案。對於頓時失業，她說近日壓力很大，希望先休息一會，即使另覓工作亦大機會轉行，形容現時「新聞氣氛令人卻步」。不過，她說現實上要面對「大機構已經封殺我們（《蘋果》員工）」，往後求職路或窄。

杜汶澤接觸「果籽」員工開新版面

創立收費節目平台《喱騷》的藝人杜汶澤昨在facebook公布，將開發全新版面「果苗」，並已初步接觸《蘋果》副刊「果籽」員工，其中《飲食男女》副總編輯下月上班，協助開發新節目。杜汶澤向本報表示，其平台一直有意開發不同類型節目，他說果籽和飲食男女一向「做得好好」，若《蘋果》因業績不好停刊，便是員工有問題，但現時是基於特殊原因。他說身為平台的行政總裁，經常想聘請很叻的人幫手，「與其話他們（《蘋果》員工）需要一份工，不如話我很需要好同事，幫我打天下」。他形容現時是難得機會，有很多可聘請的人才。被問到開發新版面的成本，他說平台每年有預算，若新計劃超出原來預算，只可期望能增加訂戶，「睇餸食飯啦！」

有線新聞員工集體辭職後，「立場新聞」聘請部分員工。本報向「立場新聞」總編輯鍾沛權查詢會否有意聘請《蘋果日報》員工時，他回覆稱《蘋果》有大量優秀的新聞工作者，「立場」會在財政能力範圍內盡力而為。

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