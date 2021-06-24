年利率1500% 搗放債集團拘19人

警方經調查後鎖定一個活躍於東九龍約半年的高利貸集團，前日拘捕15男4女，介乎14至58歲，部分有黑社會背景，其中7人是學生，涉放高利貸、無牌放債、串謀刑事毁壞、串謀刑事恐嚇等罪，行動中檢獲油漆、收數紙、銀行存摺、電話、提款卡等。行動仍在進行，不排除更多人被捕。

東九龍總區刑事部高級督察段玉衡表示，集團骨幹成員負責策劃活動，安排中介人透過社交媒體以「搵快錢」等噱頭招攬「收數組」成員，甚至滲入通訊群組發放信息，招攬年輕人非法收數，如淋紅油等罪行，每次報酬500至800元。集團並以「cold call」或社交平台宣傳，標榜借貸過程方便快捷，誘使財困者借貸，金額介乎2000至3000元。

初期定額利息 後藉詞罰息

段說，集團初時要求借貸人定期每周還500元作利息並存入傀儡戶口，事後以不同藉口宣稱他們違反某些協議要求罰息，從中收取高昂利息及手續費，有案件繳交利息逾5萬元。借貸人無力償還款項後，開始收到來歷不明電話騷擾，不法之徒慢慢將行動升級，派「收數組」成員到借貸人家門淋紅油，並發出恐嚇信息。