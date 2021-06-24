調查稱喪親支援服務成效佳 東華倡設殯儀社工

服務前後 感孤獨者59%變3%

東華三院「圓滿人生服務」聯同中大社會工作系，去年1至8月向過去3至30個月喪親者做問卷調查，包括64名曾接受東華轄下支援喪親者服務「伴我同行」的使用者及66名非服務使用者，以檢視服務成效。

中大社工學系副教授陳智豪稱， 「伴我同行」成效顯著，使用該服務前約59%喪親者感到孤獨、僅約19%認為獲足夠資訊處理家人後事；但使用服務後，只餘約3%喪親者仍感孤獨，而認為獲足夠資訊的則增至約97%。與非服務使用者相比，使用者有更好的情緒健康和能獲取更多殯儀知識處理家人後事。

靠捐款運作 嘆大眾忌諱

服務使用者劉澤民表示，之前缺乏處理家人後事所需資訊，感無助和不知所措，幸使用服務後，有社工陪伴他處理繁複程序及手續，例如安排火葬和認領遺體等。東華三院副主管（社會服務）婁振陽稱，現時「圓滿人生服務」依靠善款捐助，政府未有提供資助，而大眾對生死教育服務亦感忌諱，故未有太多機構願意捐款。他期望社會及政府能更關注相關議題，向喪親者、特別是長者及獨居者提供更多支援。