金融時報：獲薦終院遭建制質疑馬道立妻自行退出 葛珮帆稱關注程序無施壓 批報道炒作

報道稱袁家寧被疑或受馬影響

高等法院上訴庭副庭長林文瀚上月獲司法人員推薦委員會薦任終院常任法官。《金融時報》報道，委員會原打算推薦袁家寧，但有建制派議員質疑，袁家寧或會受馬道立影響，亦稱她花很長時間才頒下裁決；馬曾為司法機構的獨立性辯護，引來建制派質疑。《金融時報》點名提及周浩鼎及葛珮帆曾就任命提出質疑。

周浩鼎、葛珮帆去年10月致函立法會司法及法律事務委員會，關注政府會否於張舉能今年1月上任終院首席法官後，才任命新的終院常任法官。葛珮帆昨表示，信中僅針對任命時間及程序，並無針對袁官，批評《金融時報》刻意歪曲意思。周浩鼎亦說，當時只關注任命程序，批評外媒「誣衊」他向司法機關施壓。

根據《基本法》，終院法官任命須由特首徵得立法會同意。司法機構回覆查詢強調，對林文瀚法官的任命推薦符合有關立法會摘要的相關規定；不會評論任何媒體對司法人員推薦委員會任命推薦的猜測。

離港首演講 郭榮鏗料海外官不獲發國安案

另外，「眾新聞」昨報道，法律界立法會前議員郭榮鏗離港赴加拿大後近日首度公開演講，他於一個網上研討會上批評，《港區國安法》嚴重影響本港法治及法制，海外非常任法官對本港法治影響有限，料不會獲准參與審理國安案件。