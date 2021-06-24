誤認便衣警 私了學生 官斥霸凌 兩被告囚26月

被告依次為IVE畢業生王家俊（23歲）及酒吧侍應李樂恆（21歲），兩人承認前年11月13日在銅鑼灣東角道金百利地下參與暴動，並非法及惡意傷害事主X。

法官練錦鴻判刑時先指出本案6個量刑要點，包括事前已有人跟隨X，施襲歷時數分鐘、30多人包圍事主，施襲則有10多人、除了拳打腳踢，有人開傘「遮掩惡行」或用傘柄襲擊、兩被告「極之賣力」施襲、X身心受創及遺失電話等物品、各人唯一動機是以為X是便衣警，但X即使曾否認也不獲示威者理會。

官：與暴政相同 不更高尚

練官指出，X實情是一名學生，不過即使退一步將X看成為警員，警員在現場蒐證，是法律賦予權利。練官又形容，本案是「大型霸凌滅聲行為」，示威者恃人多強勢，以不成理由的藉口，向弱勢的人作不合理、不合法要求，並毆打X，認為「與暴政相同，不比他們高尚」。

練官認為，兩被告與其他示威者不理性表現，令X不幸成為對警方不滿的宣泄對象，雖沒危及事主性命，但已破壞社會安寧；加上本港素來治安良好，隨便襲擊途人的事件在銅鑼灣商業區發生，或令香港聲譽受損。

練官又形容次被告「有點奇怪」，他早已認出X是他的學長，並曾向其他人解釋X不是警察，最後卻又襲擊X，形容他的「扭曲邏輯有點問題」。練官表示，判刑要反映這些行為是不容於社會及法律，在考慮兩人認罪及背景正面，判兩人囚26個月。

【案件編號：DCCC 508/20】

（反修例風暴）