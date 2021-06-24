妻錢債敗訴夫拔刀 西九法庭斬申索人

今起加強保安 入庭金屬探測搜袋

司法機構回應，稱案件已交警方處理不作評論。因應最新保安評估，今日起將提升西九龍法院大樓保安措施，包括為設於小額錢債審裁處6個樓層的12個法庭實施保安檢查，即所有法庭使用者進入法庭時，均須通過手提金屬探測器檢查，隨身物品須接受保安檢查。司法機構已要求警方加強西九龍法院大樓整體保安支援。

未退還商業伙伴按金 遭索償2.5萬

昨午近4時，西九龍法院大樓B座5樓24號庭，小額錢債審裁處審議一宗約2.5萬元索償案。申索書顯示，3名男子2019年1月至6月與一名陳姓女子商業合作，陳女涉嫌收取商場退回按金32,917元後，未按比例退還3名申索人，3男入稟索取共24,687.75元。

審裁官宣判陳女敗訴，其35歲蔡姓丈夫在旁聽席亮出菜刀，斬傷兩名申索人，32歲姓柯男子及33歲姓陳男子手受傷清醒，分別送明愛及瑪嘉烈醫院治理。法院職員報案，警方到場初步調查，蔡男涉傷人被捕，案件交深水埗警區重案組跟進。

翻查資料，一名54歲聲稱遭警察毆打但索償敗訴的裝修工，2017年攜菜刀到曾判他敗訴的高等法院法官陳嘉信席前，揮刀劈枱及揚言「我要斬死你」及「陪我一齊死」，被裁定刑毁罪成，判監1年4個月。司法機構其後加強高院保安，前往法院樓層者須通過拱門金屬探測器，檢查隨身物品。

司法機構稱，高等法院法庭各樓層和家事法庭實施保安檢查，計劃今年底將措施推展至整個西九龍法院大樓。司法機構現正於西九龍法院大樓一樓進行工程及採購安檢器材。根據《維持法院秩序和確保法院安全的法院大樓規則》，一般情况下法庭使用者進入法院大樓時不得管有任何受法例禁止的物品，或構成危險的物品如刀或其他利器等。若懷疑有人違規或違法，司法機構人員會適時阻止或報警。