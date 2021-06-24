稱《蘋果》託查冊 男子虛假陳述罰款

求情：貪方便選「法律程序」用途

被告伍偉新（51歲）原被控的兩項「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪獲控方不提證供起訴，控罪撤回。辯方求情說，被告在律師樓任查冊文員12年，及後開設查冊公司為律師樓、傳媒或其他金融公司查冊。辯方強調被告在本案只是替傳媒查冊，沒傷害他人之意，亦預期對方是用作新聞採訪，而被告以往替律師樓查冊時是選擇「進行法律程序」，因貪方便而隨意剔選此選項，但已深感後悔，日後不會再做車輛查冊。

水佳麗判刑時稱，專業查冊對香港金融界相當重要，亦接納傳媒在港貢獻，惟現今社會以保障私隱為大前提，如被告認為表格上3個選項均不適用理應向運輸署查詢，決定每罪罰款1000元，合共6000元。

案情指去年8月24日，車牌VF568及其車主的資料在不同社交平台流傳，警方展開調查，發現被告在去年5至8月間，以其個人資料申請了6輛車的車輛細節證明書，均報稱用於進行法律程序，屬虛假陳述。警方及後拘捕被告，他在警誡下稱「係蘋果日報要求我申請VF568車輛登記細節證明書，我申請完啲資料就畀咗蘋果日報，啲紀錄全部save咗喺我電郵」。

【案件編號：TMCC2069/20】