昨起人口普查 倡疫下網上及電話答問卷

滯留內地 再安排上門訪問

2021年人口普查分兩階段，首階段為昨日至7月17日，全港住戶將陸續收到紫色信封，填短問卷的住戶會收到較大信封，內有紙本問卷，可掃描通知信二維碼連接網頁填寫問卷，或致電普查熱線182021回答問卷，亦可填妥紙本問卷寄至統計處。填長問卷住戶所收信封較小，須上網或電話回答，有需要可致電預約統計員面談。次階段普查為7月18日至8月4日，市民可繼續以上述方式交問卷，統計處亦會安排約7000名統計員上門訪問。

統計員倘入疫廈須隔離 獲有薪假

統計處長陳萃如表示，短問卷住戶需提供逾10項住戶成員基本人口特徵資料，包括姓名、是否住分間樓宇單位等，填寫需時約10分鐘；長問卷須提供逾40項資料，今年新增「需要照顧的長者」資料，以了解各區照顧長者需求，填寫需時20至30分鐘。統計處早前派員巡查1200幢工廈是否有人居住，若有人居住，處方亦會寄出通知信。

陳萃如續說，在新冠疫情下做人口普查，會盡量減少面對面接觸，呼籲市民網上或電話回答；處方鼓勵統計員接種新冠疫苗，沒有打針者則須每兩周檢測；若統計員不慎進入疫廈而須隔離，處方會提供有薪假。陳萃如提醒根據《普查及統計條例》，住戶必須提供所需資料，若拒絕填寫或虛報資料，可被罰款5000元及入獄6個月；而該次統計不會向未授權政府部門披露資料，並在人口普查後12個月內銷毀。

今年統計員數目大減，由2011年的1.6萬人，跌至今年7000人。被問是否與需要宣誓效忠有關，陳回應稱今年人口普查以非面對面接觸為主，人手需求減少，故聘用人數下跌。她認為難以知道是否宣誓令招聘難度增加，但獲聘者拒絕任職的比例與往年相若。