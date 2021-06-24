紀律部隊倡提高薪點 警長頂薪增9000元最多 薪諮會稱流失率高、難聘人

林鄭：冀本年度立會通過

對上一次檢討紀律部隊職系架構是在2008年，因市場上沒相類職位可與紀律部隊比較，政府2018年邀請紀常會展開檢討。檢討涵蓋約6.3萬名、7個部門的紀律部隊人員，分屬29個職系和超過100個職級，按每個紀律部隊的獨特情况、過去10年職責轉變，以及就招聘、挽留人手及士氣情况等整體趨勢作出調整薪點建議。

支持4部門各增一副長職位

紀常會報告建議，絕大部分的員佐級、主任職系職位均上調薪級點，介乎1至4個薪點不等。其中頂薪增幅最大為警務處員佐級警長職位，由警務人員薪級表現時第24薪點（46,295元），建議上升4個薪點達今年建議的薪級表第28薪點（55,080元），差距達8785元。紀常會亦支持在入境處、消防處、香港海關和懲教署各增一個副處長／副關長／副署長職位。

另外，尤建中表示因各紀律部隊招聘困難，人手流失率高，增設跳薪點挽留人才，亦提到警隊自2019年起面對很大壓力，按相對情况調整薪點。警務處在2017/18至2019/20年度3年平均辭職率達1.05%，政府飛行服務隊平均辭職率達2.13%，均較整體公務員高，因此服務滿3年及表現良好的督察職級增設兩個跳薪點，獲得指定專業資格的飛機工程師職級增加最多兩個跳薪點，以挽留人才。

稱前年起壓力大增 按情况加薪

報告提及，警隊在督察職級招聘方面困難重重，難以聘請足夠的合適人才，與過去兩年警方在公眾活動及暴力事件中承受風險和壓力有關。數據顯示，與2018/19年度相比，2020/21年度接獲申請的數目大幅下跌約三成；成功招聘率亦錄得約25個百分點的跌幅。

平均辭職率超公務員整體

表現好督察增兩跳薪點

督察過去5年的流失率在眾多紀律部隊主任級職系招聘職級中，屬於最高的幾個職級，故紀常會同意警務處有迫切需要，維持穩定和充足的人手，建議為在督察職級服務滿3年且工作表現良好的人員增設兩個跳薪點。

香港警察員佐級協會主席林志偉及海關官員協會主席盧凱詩均表示，尚未看完相關報告，暫時不會評論。

行會成員兼新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，紀律部隊職系架構逾10年沒有檢討，現時有調整很正常，亦聽到有紀律部隊難以請人，報告建議會交由行政會議研究，暫不便評論。