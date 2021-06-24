張宇人將提修訂 免試醫生不限永久居民

徐德義：永久居民較願留港執業

《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》法案委員會昨舉行首次會議，選出葛珮帆任主席，邵家輝任副主席。葛珮帆和張宇人均認為政府草案限香港永久居民非本地培訓醫生可經新的特別註冊來港執業，是定得太窄；實政圓桌田北辰則支持限於永久居民。張宇人憂只吸引小量港人醫生回港執業，就只限永久居民的條件提出修訂，盼政府考慮。

食衛局副局長徐德義解釋，永久居民在港文化網絡較強，較大機會願意留港，增穩定性；至於會否考慮擴至永久居民的子女可來港執業，徐稱會再思考是否微調。

何君堯倡政府直接聘請海外醫生

政府方案要求認可院校畢業醫生可免試來港，何君堯促擴闊門檻，予醫管局和衛生署直接決定聘請哪些海外醫生，說「給一個特別渠道，由醫務衛生署（衛生署於上世紀的前稱）署長和醫管局拍板，認同誰就可以來，『我說你行就行』（由普通話讀出），還哪用隔渣？……我要求給醫管局和衛生署更闊的權力」。

葛珮帆疫情為由不開聽證會

田北辰不滿政府方案讓未考獲專科的醫生同樣免試，稱他們來港後將佔本港培訓資源，應通過考試證明具能力。

鄭松泰關注會否召開聽證會，葛珮帆稱疫情仍處關鍵時刻，立法會需保持社交距離，建議公眾就條例提交意見書，其他法案委員會亦是如此做法。張宇人和民建聯陳恒鑌認同用意見書。