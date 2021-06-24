40歲哮喘男 打科興14日內離世

截至周日（20日）的一周，衛生署共接獲142宗新冠疫苗接種後異常事件報告，一名患哮喘的40歲男子，接種科興新冠疫苗後的14日內離世，沒有臨牀證據顯示由疫苗引起，個案交新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會進行因果關係評估。累計22宗涉及曾經於離世前14日內打針，涉16男6女，分別14人打科興和8人打復必泰，沒有個案顯示與接種疫苗有關聯。

金融高層免檢疫兩宗獲批

港府容許金融機構高級行政人員完成接種新冠疫苗後豁免或縮減入境檢疫。財經事務及庫務局長許正宇昨在立法會回覆口頭質詢時表示，截至前日共收到151宗相關申請，當中兩宗獲批，另105宗被拒絕或撤回，其餘仍在處理。許正宇表示，審核過程嚴謹，包括看機構業務需否跨地域、機構駐點、申請人業務性質等，亦新增要求申請人需做血清檢測驗出抗體陽性。

陳肇始：研收錄市民在內地打針紀錄

食衛局長陳肇始回覆立法會議員書面質詢時表示，正研究為曾經在內地接種新冠疫苗的香港市民，經申報將接種紀錄收錄至政府數據庫，並向他們提供接種紀錄二維碼，當確定技術可行及落實安排後，市民可以將二維碼儲存在手機「安心出行」程式，如有需要時可以展示。

另外，回港易計劃自去年11月實施至本周日（20日）共有18.55萬人次經計劃免檢疫返港。

（新冠疫情）