港航地勤不明初確 專家疑機場感染 帶L452R變種 運亨樓圍封大埔多廈強檢

明報記者

本港昨增2宗輸入個案，其中一名由印尼抵港的外傭驗出L452R變異病毒株，以及一名船員，涉事船隻已離港，患者沒下船。兩人均沒接種疫苗。

無本地確診或斷纜 不符通關澳門

昨有少於5宗初步確診，包括一名27歲男子驗出L452R病毒株，感染源頭不明。若男子最終確診，本港連續16天沒本地個案將「斷纜」，亦不符合澳門要求連續28天沒本地個案的通關條件。

接待貨運機組人員 病毒量高

衛生防護中心表示，涉事患者周一（21日）發燒、喉嚨痛和咳嗽，同日向運頭塘商場的張毅醫生求醫，翌日提交深喉唾液樣本呈陽性。患者最近沒外遊，在機場任職香港航空地勤，16日最後上班，曾接待貨運航班的機組人員；他亦在新達廣場兼職顧客服務工作，病發翌日最後上班。據悉，患者的病毒數值（CT Value）約20，即病毒量高。

大埔污水陽性 許樹昌：未知來源

政府昨圍封患者居住的運亨樓，居民須接受強檢，目標今早7時30分完成行動。另因應大埔區內驗出污水樣本陽性，且病毒量高，曾於本月10日至23日逗留涉事範圍逾2小時者須強檢，涉及逸雅苑逸榮閣和逸欣閣、景雅苑景欣閣及景悅閣、德雅苑及新峰花園等。

政府專家顧問許樹昌表示，不排除患者接觸機組人員或旅客而染疫，暫未能評估對社區的影響，亦不知大埔區內污水陽性是來自康復者或具傳染性的患者，應盡快釐清病毒種類。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，患者或在機場交叉感染病毒，他稱L452R病毒株的傳染力高，潛伏期為2至4日，有機會在社區高速傳播，認為當局不應豁免接種疫苗者強檢，以堵截隱形傳播鏈。

港航50人列密切接觸者

香港航空地面服務有限公司表示，接獲通報稱員工感染後，及時將所有辦公室消毒，約50名職員列密切接觸者，已通知防護中心跟進。

啟勝管理服務有限公司表示，新達廣場服務處昨接通知兼職員工初步確診，立即消毒他曾接觸的地方，以及商場所有公眾地方、通風系統等。公司已安排全體職員接受快速測試，均呈陰性；亦會安排員工接受深喉唾液測試。

環保署表示，署方聯同渠務署及香港大學，於本港不同地方採集污水樣本檢測病毒，4月1日至今抽取逾2000樣本。團隊早前首於柴灣興華（二）邨豐興樓驗出Beta（最先南非發現B.1.351），今次在大埔污水中發現L452R病毒株。

此外，過去一周本港錄得11宗L452R輸入個案，7宗由印尼抵港。政府昨宣布，明（25日）零時起禁止所有來自印尼民航客機着陸，並將印尼列入極高風險A1指明地區，抵港前21日曾到當地者不可來港。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，英國疫情回升，本港沒理由縮短當地抵港、已打針的人檢疫期至7天，或令本港「一鋪清袋」。他稱英國近期確診個案有99%帶有Delta變種（最先印度發現B.1.617.2​ )，集中年輕人受感染，回港留學生屬高危群組。

（新冠疫情）

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