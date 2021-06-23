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2021年6月23日星期三
港聞二
聯國人權專員：國安法致寒蟬 稱不止懲治 林鄭：起阻嚇才能發揮最大效能
動新聞總監已辭職 路透：《蘋果》電費也交不到
李月華：紅線變紅海 今日《蘋果》明日他媒
讀者赴將軍澳廠留影 何栢良對《蘋果》又愛又恨
網民備份《蘋果》報道 IT界倡開放CC授權
壹傳媒原定下周公布業績 分析師：預咗出唔到
林鄭：任內籌備23條 料難完成立法 03年倡「公眾利益」辯護理由 葉劉：當年冇收貨 今日未必有
當年拒白紙草案諮詢 50萬人遊行反對 撤回立法
研不當宣誓法律後果 林鄭：爭取月內安排區議員宣誓
電車廣告賀中共建黨百年
新站通車 九龍城舖憂租金跳升 疫下租值跌今年勢抬價 學者料高級食肆進駐
生活環境好 土瓜灣公務員樓居民不願拆遷
市建局冀提高融資額度 油旺加快重建研發展商參與
青年涉堵路警對細節無印象 官質問：究竟你講乜？
涉管有假HPV疫苗 醫療公司罰4萬董事脫罪
警涉持刀挾女威脅妻 須還押索精神報告
監警新主席王沛詩首晤傳媒拒答問 發言稱倘投訴機制被濫用 保護警員免受攻擊
運輸工控意圖毁壞 官拒控方呈拉人後5小時堵路片
美銀律師襲警罪成還押 友代發聲明斥「離譜」
港首間中醫醫院交浸大營運
姚思榮冀港澳通關初期每日5000人 指澳門要求本港28日無本地確診
7宗輸入涉6印傭 嘉魯達印航禁抵港
漁署至今驗386動物 17貓狗染疫 無病徵
梁頌恆衝立會案終極上訴：須證集結意圖令人「害怕」
港鐵全線裝300部AED 供乘客取用施救
私吞公款逾2400萬 板前壽司前會計經理認罪還押
官地棄車處置成效 申訴專員展調查
尊子漫畫
【Emily】憂囚友得物無所用 用消費券 石牆花倡監房設購物日
【Emily】屋苑無諮詢拆乒乓波石枱 惹街坊投訴
【Emily】投訴港台稱蔡英文「總統」 通訊辦裁欠理據
【Emily】建制百活動慶回歸 頭炮戲曲中心上演
【Emily】「青年感絕望」 民研：「港人」身分認同跌
【Emily】漁署：將610野豬搬離民居
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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