私吞公款逾2400萬 板前壽司前會計經理認罪還押

【明報專訊】連鎖日本餐廳板前壽司前會計部經理涉於2005至2007年間私吞公款逾2400萬元，昨在高等法院承認6項盜竊罪。辯方求情指被告與前妻育有一子，案發時因好賭成性而犯事，又透露被告案發後隨即離港，移居深圳9至10年，考慮到兒子的前途才於2016年回港接受懲罰和被捕。法官聽畢求情後將案件押後至下周二（29日）判刑，其間被告須還押。
被告唐智靈（50歲）承認於2005年8月至2007年9月期間，盜取板前集團旗下6間公司逾2400萬元。案情指板前董事鄭威濤於2004年與合伙人開設首間板前餐廳，及後設立5間公司營運5間分店；案中被告自2004年起受僱為板前會計部經理。板前核數師2007年中發現被告沒提交會計文件，遂按鄭威濤指示聯絡被告，惟被告在同年10月2日午膳後失聯離港。二人及後發現被告偽造將現金存入板前帳戶的存款單，盜去逾2400萬元現金。
07年被揭偽造存款單
創辦人鄭威濤前年報案
鄭威濤直至前年3月才報案，警方在同年7月17日欲到被告住所拘捕他，致電他時回覆稱任職巴士司機並正在工作，稍後會回到住所，惟數小時後被發現在羅湖出入境管制站準備離港，當場被捕。被告在警誡下承認私吞板前旗下餐廳現金，並將贓款全數用於賭博。