私吞公款逾2400萬 板前壽司前會計經理認罪還押

被告唐智靈（50歲）承認於2005年8月至2007年9月期間，盜取板前集團旗下6間公司逾2400萬元。案情指板前董事鄭威濤於2004年與合伙人開設首間板前餐廳，及後設立5間公司營運5間分店；案中被告自2004年起受僱為板前會計部經理。板前核數師2007年中發現被告沒提交會計文件，遂按鄭威濤指示聯絡被告，惟被告在同年10月2日午膳後失聯離港。二人及後發現被告偽造將現金存入板前帳戶的存款單，盜去逾2400萬元現金。

07年被揭偽造存款單

創辦人鄭威濤前年報案

鄭威濤直至前年3月才報案，警方在同年7月17日欲到被告住所拘捕他，致電他時回覆稱任職巴士司機並正在工作，稍後會回到住所，惟數小時後被發現在羅湖出入境管制站準備離港，當場被捕。被告在警誡下承認私吞板前旗下餐廳現金，並將贓款全數用於賭博。

【案件編號：HCCC 32/21】