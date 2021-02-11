港聞

港聞二

港鐵全線裝300部AED 供乘客取用施救

【明報專訊】港鐵自2011年起引入自動體外心臟去顫器（AED），現時全線有約280部，僅供車站職員使用來施行急救，而港鐵每年平均約10多宗個案需用AED救援。港鐵公司車務營運總管黃琨暐表示，港鐵計劃今年底前在所有重鐵車站安裝約300部AED，包括西九龍站，讓市民也可使用來救急扶危，而中環、尖沙嘴及尖東站昨已率先安裝。

車站管理主任江俊威憶述去年8月在金鐘站發生的一宗個案，當時他收到控制室通知有乘客暈倒，抵達月台時，他發現該乘客只有微弱心跳，沒有呼吸，施行心肺復蘇及一次AED診斷與電擊後，乘客回復心跳，懂得咳嗽並有反應，過程花約5分鐘，其後消防處救護員亦到場把傷者送院。這是江俊威在港鐵工作7年來第一次用AED，他形容當時感到緊張，但幸好AED設計簡單，有圖像及語音指引，貼上AED電擊貼，儀器會分析是否需要電擊。

消防設網上平台 尋全港AED位置

黃琨暐指，港鐵響應消防處「AED睇得到、用得到」計劃，斥逾500萬元添置約120部AED等設備，加上現時的AED，共約300部將裝設在車站大堂、月台等顯眼的牆身位置，亦會放有使用程序的說明。中環、尖沙嘴及尖東站成先行車站，黃期望年底前所有重鐵車站，包括西九龍站，均設最少兩部AED，而金鐘、中環等大型車站則多於兩部。市民可透過港鐵網頁與手機應用程式查看AED的擺放位置。黃希望計劃可增加拯救生命的機會，市民若見其他乘客有需要即可使用，AED有語音指引，毋須擔心不懂使用。

另外，消防處昨公布「AED睇得到、用得到」計劃，推出「AED搵得到」網上資訊平台，提供超過900部分佈全港各區的AED位置、數量等資料。

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