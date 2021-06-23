梁頌恆衝立會案終極上訴：須證集結意圖令人「害怕」

代表梁頌恆的大律師郭憬憲表示，非法集結罪中的「相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧」罪行元素，控方須證明被告有犯罪意圖，因為若被告不自知集結時行為會令人害怕，仍須負上絕對法律責任（absolute liability），做法會令無辜的人入罪，亦削弱對集會和言論自由等基本權利的保障，更可能導致警方濫捕。

郭舉例指，一群黑衣人上街和平遊行舉起「五一」手勢，並沒有任何違法或暴力意圖，亦無意使他人害怕，但有些人可能因此勾起對2019年連串暴力示威回憶而感到害怕，若因旁人自行回憶而產生的害怕，從而將黑衣人定罪並不合理，可見法庭應考慮犯罪意圖。

律政司代表、署理副刑事檢控專員萬德豪回應稱，第18條的條文相當簡單直接，主觀的心理狀態毋須考慮；又指條例的立法原意是維持公眾秩序，禁止人們在集結時作出擾亂秩序行為，故採用了預防性質的字句，防止人破壞治安。

律政司反駁：條文指毋須考慮主觀心理

終院非常任法官司徒敬最後問上訴方，提出此爭議如何幫助到上訴人，郭憬憲表示梁頌恆在案發時真誠相信自己有權返回會議室重新宣誓，並認為保安非法阻撓，他並無犯罪意圖。

【案件編號：FACC2/21】