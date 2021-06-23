7宗輸入涉6印傭 嘉魯達印航禁抵港

1船員染疫無入境 6外傭4帶變種

本港昨增7宗確診，均為輸入個案，其中一名驗出帶L452R變種病毒株的船員，無入境香港並已離港。另有6名從印尼抵港的外傭，均於6月20日乘GA876抵港，當中4人抵港時已驗出病毒陽性，另兩人送入檢疫中心後驗出陽性，有4人驗出帶L452R變種病毒株。另有少於5宗初步確診，至昨日均屬輸入個案。

衛生署表示，由於嘉魯達印尼航空營運於6月20日由印尼雅加達飛抵香港的航班「GA876」，有4名乘客抵港時檢測確診，即上述4名在機場驗出陽性的印傭，故禁止嘉魯達印尼航空營運的客機在6月22日至7月5日期間從雅加達着陸香港。

中大擬7月8月校內安排接種

200市民沙頭角外展打科興

另外，香港中文大學擬於7月和8月在校內安排新冠疫苗外展接種服務，學生和教職員接種可到大學體育中心選擇復必泰或科興，該校呼籲所有成員盡早接種疫苗，「支持社會戰勝疫情」。

約200名沙頭角墟居民及長者，昨日透過政府外展服務接種科興疫苗，是首次有地區組織使用有關服務。公務員事務局長聶德權到場視察，稱沙頭角墟位於禁區範圍，對外交通不便，接種的街坊部分上了年紀，也有人行動不大方便，外展隊可為他們提供便利，免卻舟車勞頓。

（新冠疫情）