7宗輸入涉6印傭 嘉魯達印航禁抵港

【明報專訊】本港連續15日沒有本地新型冠狀病毒確診，昨日新增7宗均為輸入個案，其中6名印傭均乘同一班航班抵港，當中4人抵港時驗出病毒陽性，衛生署因此禁止接載他們的嘉魯達印尼航空營運的客機從雅加達着陸香港至7月5日。
1船員染疫無入境 6外傭4帶變種
本港昨增7宗確診，均為輸入個案，其中一名驗出帶L452R變種病毒株的船員，無入境香港並已離港。另有6名從印尼抵港的外傭，均於6月20日乘GA876抵港，當中4人抵港時已驗出病毒陽性，另兩人送入檢疫中心後驗出陽性，有4人驗出帶L452R變種病毒株。另有少於5宗初步確診，至昨日均屬輸入個案。
衛生署表示，由於嘉魯達印尼航空營運於6月20日由印尼雅加達飛抵香港的航班「GA876」，有4名乘客抵港時檢測確診，即上述4名在機場驗出陽性的印傭，故禁止嘉魯達印尼航空營運的客機在6月22日至7月5日期間從雅加達着陸香港。
中大擬7月8月校內安排接種
200市民沙頭角外展打科興
另外，香港中文大學擬於7月和8月在校內安排新冠疫苗外展接種服務，學生和教職員接種可到大學體育中心選擇復必泰或科興，該校呼籲所有成員盡早接種疫苗，「支持社會戰勝疫情」。
約200名沙頭角墟居民及長者，昨日透過政府外展服務接種科興疫苗，是首次有地區組織使用有關服務。公務員事務局長聶德權到場視察，稱沙頭角墟位於禁區範圍，對外交通不便，接種的街坊部分上了年紀，也有人行動不大方便，外展隊可為他們提供便利，免卻舟車勞頓。