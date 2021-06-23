港聞

港聞二

7宗輸入涉6印傭 嘉魯達印航禁抵港

【明報專訊】本港連續15日沒有本地新型冠狀病毒確診，昨日新增7宗均為輸入個案，其中6名印傭均乘同一班航班抵港，當中4人抵港時驗出病毒陽性，衛生署因此禁止接載他們的嘉魯達印尼航空營運的客機從雅加達着陸香港至7月5日。

1船員染疫無入境 6外傭4帶變種

本港昨增7宗確診，均為輸入個案，其中一名驗出帶L452R變種病毒株的船員，無入境香港並已離港。另有6名從印尼抵港的外傭，均於6月20日乘GA876抵港，當中4人抵港時已驗出病毒陽性，另兩人送入檢疫中心後驗出陽性，有4人驗出帶L452R變種病毒株。另有少於5宗初步確診，至昨日均屬輸入個案。

衛生署表示，由於嘉魯達印尼航空營運於6月20日由印尼雅加達飛抵香港的航班「GA876」，有4名乘客抵港時檢測確診，即上述4名在機場驗出陽性的印傭，故禁止嘉魯達印尼航空營運的客機在6月22日至7月5日期間從雅加達着陸香港。

中大擬7月8月校內安排接種

200市民沙頭角外展打科興

另外，香港中文大學擬於7月和8月在校內安排新冠疫苗外展接種服務，學生和教職員接種可到大學體育中心選擇復必泰或科興，該校呼籲所有成員盡早接種疫苗，「支持社會戰勝疫情」。

約200名沙頭角墟居民及長者，昨日透過政府外展服務接種科興疫苗，是首次有地區組織使用有關服務。公務員事務局長聶德權到場視察，稱沙頭角墟位於禁區範圍，對外交通不便，接種的街坊部分上了年紀，也有人行動不大方便，外展隊可為他們提供便利，免卻舟車勞頓。

（新冠疫情）

相關字詞﹕聶德權 新冠疫苗 新型冠狀病毒肺炎

上 / 下一篇新聞

聯國人權專員：國安法致寒蟬 稱不止懲治 林鄭：起阻嚇才能發揮最大效能
聯國人權專員：國安法致寒蟬 稱不止懲治 林鄭：起阻嚇才能發揮最大效能
動新聞總監已辭職 路透：《蘋果》電費也交不到
動新聞總監已辭職 路透：《蘋果》電費也交不到
李月華：紅線變紅海 今日《蘋果》明日他媒
李月華：紅線變紅海 今日《蘋果》明日他媒
讀者赴將軍澳廠留影 何栢良對《蘋果》又愛又恨
讀者赴將軍澳廠留影 何栢良對《蘋果》又愛又恨
網民備份《蘋果》報道 IT界倡開放CC授權
網民備份《蘋果》報道 IT界倡開放CC授權
壹傳媒原定下周公布業績 分析師：預咗出唔到
壹傳媒原定下周公布業績 分析師：預咗出唔到
林鄭：任內籌備23條 料難完成立法 03年倡「公眾利益」辯護理由 葉劉：當年冇收貨 今日未必有
林鄭：任內籌備23條 料難完成立法 03年倡「公眾利益」辯護理由 葉劉：當年冇收貨 今日未必有
當年拒白紙草案諮詢 50萬人遊行反對 撤回立法
當年拒白紙草案諮詢 50萬人遊行反對 撤回立法
研不當宣誓法律後果 林鄭：爭取月內安排區議員宣誓
研不當宣誓法律後果 林鄭：爭取月內安排區議員宣誓
電車廣告賀中共建黨百年
電車廣告賀中共建黨百年
新站通車 九龍城舖憂租金跳升 疫下租值跌今年勢抬價 學者料高級食肆進駐
新站通車 九龍城舖憂租金跳升 疫下租值跌今年勢抬價 學者料高級食肆進駐
生活環境好 土瓜灣公務員樓居民不願拆遷
生活環境好 土瓜灣公務員樓居民不願拆遷
市建局冀提高融資額度 油旺加快重建研發展商參與
市建局冀提高融資額度 油旺加快重建研發展商參與
青年涉堵路警對細節無印象 官質問：究竟你講乜？
青年涉堵路警對細節無印象 官質問：究竟你講乜？
涉管有假HPV疫苗 醫療公司罰4萬董事脫罪
涉管有假HPV疫苗 醫療公司罰4萬董事脫罪
警涉持刀挾女威脅妻 須還押索精神報告
警涉持刀挾女威脅妻 須還押索精神報告
監警新主席王沛詩首晤傳媒拒答問 發言稱倘投訴機制被濫用 保護警員免受攻擊
監警新主席王沛詩首晤傳媒拒答問 發言稱倘投訴機制被濫用 保護警員免受攻擊
運輸工控意圖毁壞 官拒控方呈拉人後5小時堵路片
運輸工控意圖毁壞 官拒控方呈拉人後5小時堵路片
美銀律師襲警罪成還押 友代發聲明斥「離譜」
美銀律師襲警罪成還押 友代發聲明斥「離譜」
港首間中醫醫院交浸大營運
港首間中醫醫院交浸大營運
姚思榮冀港澳通關初期每日5000人 指澳門要求本港28日無本地確診
姚思榮冀港澳通關初期每日5000人 指澳門要求本港28日無本地確診
漁署至今驗386動物 17貓狗染疫 無病徵
漁署至今驗386動物 17貓狗染疫 無病徵
梁頌恆衝立會案終極上訴：須證集結意圖令人「害怕」
梁頌恆衝立會案終極上訴：須證集結意圖令人「害怕」
港鐵全線裝300部AED 供乘客取用施救
港鐵全線裝300部AED 供乘客取用施救
私吞公款逾2400萬 板前壽司前會計經理認罪還押
私吞公款逾2400萬 板前壽司前會計經理認罪還押
官地棄車處置成效 申訴專員展調查
官地棄車處置成效 申訴專員展調查
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】憂囚友得物無所用 用消費券 石牆花倡監房設購物日
【Emily】憂囚友得物無所用 用消費券 石牆花倡監房設購物日
【Emily】屋苑無諮詢拆乒乓波石枱 惹街坊投訴
【Emily】屋苑無諮詢拆乒乓波石枱 惹街坊投訴
【Emily】投訴港台稱蔡英文「總統」 通訊辦裁欠理據
【Emily】投訴港台稱蔡英文「總統」 通訊辦裁欠理據
【Emily】建制百活動慶回歸 頭炮戲曲中心上演
【Emily】建制百活動慶回歸 頭炮戲曲中心上演
【Emily】「青年感絕望」 民研：「港人」身分認同跌
【Emily】「青年感絕望」 民研：「港人」身分認同跌
【Emily】漁署：將610野豬搬離民居
【Emily】漁署：將610野豬搬離民居