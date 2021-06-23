姚思榮冀港澳通關初期每日5000人 指澳門要求本港28日無本地確診

姚思榮昨在港台《千禧年代》表示，盼港澳兩地在通關條件達共識，「不要到時有變化」，他稱明白兩地政府需處理技術問題，例如開放什麼關口、限制什麼人、以什麼形式檢測等。他說業界希望通關名額愈多愈好，但明白要平衡，期望初期每日有約5000個名額。

縮酒店檢疫期料礙收入 姚促政府補償

特區政府本月底起放寬中高風險地區抵港者酒店檢疫安排，符合條件者檢疫期可減至7天。姚預料，檢疫酒店會因此減少收入，促政府與酒店商討補償，評估商務、探親等對酒店容量影響，政府應確保足夠檢疫措施及配套。

九龍維景酒店總經理廖惠民昨在同一節目稱，適用於港人的第一階段措施影響不大，離港前已驗抗體的人相信回港時會預訂酒店7天；日後推出第二階段，海外抵港者須提前訂酒店14天，提前退房會影響收入，料該酒店7月會有逾千房的住客縮檢疫，短期內難租出。他說屆時會先為顧客預留7日房期，相信大部分人會驗出抗體陽性；即使驗不到抗體，酒店亦可安排房間。

何栢良：室內准聚百人室外4人不合醫學邏輯

有風險地區抵港應維持14日檢疫

此外，就4人限聚令能否放寬，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在《千禧年代》和商台《在晴朗的一天出發表示》稱，預防疫情上有條件放寬限聚令，但與疫情無關的其他因素要由政府看。何續稱，在室內打針後可逾百人聚集，但戶外空氣流通卻不可多於4人，是不合醫學邏輯。

何栢良認為，政府抗疫路向似乎由外防輸入轉為減少輸入，他說不少地方疫情活躍，新措施由四級制變成兩級制，除了8個A組地區外，對來自其餘3組地區打針和驗出抗體者減至7日檢疫「不太穩陣」，尤其疫苗對變種病毒保護力較小，仍有感染並將病毒帶入社區的可能。

何又稱，若入境只驗抗體而不驗抗體濃度，不是「穩陣辦法」，抗體水平低的人多次檢測至驗出陽性，相信一定會有確診者流入社區，有風險地區抵港者應維持14日檢疫。

明報記者

（新冠疫情）