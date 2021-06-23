港首間中醫醫院交浸大營運

食衛局昨日公布，向浸會大學批出位於將軍澳的中醫醫院營運服務契約，浸大須成立擔保有限公司的營運機構，管理、營運及保養中醫醫院，營運機構須按《私營醫療機構條例》要求，就營運中醫醫院申領牌照。

浸大：中醫發展領導地位受肯定

浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁就政府決定表示欣喜，稱浸大在提供中醫藥臨牀服務有豐富經驗，政府委以重任是對浸大在港中醫藥發展領導地位的肯定。

浸大校長衞炳江表示，香港設立首間中醫醫院將可回應市民長期以來對優質中醫醫療服務的殷切需求，並作為本港中醫藥臨牀教學和科學研究的基地，同時提升本港在推動全球中醫藥制度化、標準化的角色。

浸大將盡快按照服務契約，配合政府推動中醫、中藥發展的政策，積極籌劃和推展與中醫醫院營運相關的預備工作，以確保中醫醫院在落成啟用後能夠暢順運作，為市民提供優質醫療服務。

選址將軍澳 造價86億

盼2025年次季起投入服務

中醫醫院選址將軍澳百勝角路，佔地約4.29萬平方米，由政府出資興建，料造價86.2億元，將設400張病牀，門診預計診症量為每年31萬人次，期望於2025年第二季起分階段投入服務，並在開院後5年提供全面服務。

政府預期中醫院開院籌備工作和開發資訊科技系統逾4.6億元，在醫院投入服務後提供估計約10.4億元的經常開支，用以支付政府資助的醫療服務、培訓和科研項目。營運服務契約為10年，並可延長不多於5年，另加開院前約3.5年的開院籌備階段和6年的服務後年期。