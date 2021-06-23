美銀律師襲警罪成還押 友代發聲明斥「離譜」

稱會上訴 彰公義前不罷休

被告Samuel Phillip Bickett（36歲）事後透過友人發聲明，稱裁決「離譜（outrageous）」，令他對本港的法治感到傷心，表明必會上訴，「彰顯公義前不會罷休」。

官：警初否認popo因語帶侮辱

裁判官林希維裁決時稱，受襲休班水警俞樹生的證供合理，誠實將案發過程道出。控方案情指出，被告曾詢問俞「Are you popo?」，俞否認，至第二次提問，俞才大喊答「Yes」。林官表示，「popo」一字帶侮辱性，俞起初否認是可以理解，不代表俞隱瞞身分，反之俞曾多次表示自己是警員，認為被告當時不可能不知俞是警員。

林官續稱，各片段均沒見到俞利用警棍襲擊途人，不認為被告需要搶警棍以解決公眾危險，而且被告已控制俞在地上，看不到被告有自衛需要。林官認為俞當日無使用不當武力，只是正當執行職務，故裁定被告襲警罪成。

【案件編號：ESCC2692/19】

（反修例風暴）